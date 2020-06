"El Algeciras está por encima de Antoñito"

"Nada ni nadie debe estar jamás por encima del Algeciras CF". Es la frase del presidente albirrojo Nicolás Andión, para zanjar el asunto de la marcha de Antoñito a la Balona. El mandatario ha dado este martes una rueda de prensa en el estadio Nuevo Mirador -la primera desde que comenzó la pandemia- para repasar la actualidad de la entidad, aunque todos los micrófonos apuntaban a la misma pregunta: ¿Por qué se ha ido Antoñito del Algeciras?

Andión ha asegurado que el jugador algecireño tomó la decisión "de manera repentina" y en contra de lo que expresó en un primer instante, "cuando nos pidió tiempo ante otras posibles ofertas tras el playoff de ascenso". El presidente sostiene que Antoñito en ningún momento ha tenido interés en continuar como albirrojo.

"Lo primero es que tenemos que saber que los importantes no somos nosotros, sino nuestro club. Nada ni nadie debe estar jamás por encima del Algeciras CF", comenzó Andión antes de las cuestiones. "Sentimos que se haya producido esta marcha, pero el Algeciras está por encima de todos nosotros y su dilatada historia así lo demuestra".

"Con Antoñito, al igual que con el resto, se habían abierto conversaciones -explica Andión-; Antonio había trasladado el interés de esperar un tiempo porque algún equipo del playoff podía estar interesado en su contratación. Entendíamos que era un motivo suficiente para esperar y que el jugador pudiera disfrutar de una división superior, respetando los tiempos que Antonio había marcado", relata el dirigente. "Entonces se desencadenaron otros acontecimientos en los que la predisposición de Antonio con nosotros no ha respondido de la misma manera. Parece ser que en un periodo muy corto de tiempo tomó la decisión que todos conocemos y ante una decisión tomada no tenemos mucho más que opinar", dice.

"Si una persona no quiere seguir aquí, en este caso particular, para irse a un equipo con el que existe rivalidad deportiva, no hay interés por nuestra parte en que se quede", prosigue Andión. "Hay que recordar que es el Algeciras el que hace dos años recupera a Antonio y le da la oportunidad de competir como lo ha hecho", insiste.

Ante la pregunta de si el club hizo todo lo posible por convencer al jugador, Andión es tajante: "Cuando en un partido hay una parte que dice que ha terminado, no hay opción de seguir jugando. En una tarde nos traslada unos mensajes de whatsapp que vienen a decir que el tema está hecho... Entiendo que nos ha ahorrado que juguemos un rato más ese partido", opina el presidente.

"En otras conversaciones, renovaciones y fichajes, la comunicación es fluida, como puede ser el caso de Choco (aún sin decidirse). Cuando uno tiene intención de conversar y negociar se lleva a cabo por ambas partes. De eso no nos cabe duda", zanja.

"La aspiración mínima debe ser la Segunda B Pro"

Nicolás Andión leyó unas palabras antes de abordar el asunto de Antoñito. En su escrito habla de "seguir con la transparencia con la que quiere trabajar esta directiva". "Hemos seguido trabajando en este tiempo de incertidumbre y planificando nuestro proyecto que comienza a ver la luz, que debe corresponder a los 111 años de historia que acabamos de cumplir", sostiene.

"Vamos a hacerlo desde la prudencia en la gestión de todas sus áreas. Debemos ser pacientes y más con un playoff por jugarse", señala. "Este club, esta afición y esta ciudad se merecen llegar a lo más alto del fútbol nacional, no lanzamos este mensaje con ánimo de crear falsas expectativas. Nuestra aspiración mínima será clasificarnos para la liguilla de ascenso a la Segunda B Pro".

Andión ha repasado los cambios en el organigrama de cantera, que se amplía en un equipo más infantil, ha avanzado que la campaña de abonos saldrá cuando se conozca el formrto liguero y ha resaltado el hecho de que el Nuevo Mirador vaya a ser sede del ascenso a Segunda.

Portería, contratos en vigor, más fichajes...

Daniel Alejo, el director deportivo del Algeciras CF, ha respaldado las palabras del presidente en el asunto Antoñito y ha aportado algunas novedades sobre el proyecto deportivo que está en el horno. "Todos los que vinieron en invierno están muy contentos aquí como Yago, Javi, Bijimine... Y eso denota el buen trabajo del club para hacer sentir cómodos a los jugadores", enfatizó.

Alejo sabe que tiene "pendiente" la portería con la renovación de Javi Jiménez y la presencia de Romero. "Tenemos que solucionarlo y dar por finalizada la portería, ojalá con la continuidad de ambos, con sus roles y el reto que deben tener ambos para pelear por la portería del Algeciras", sostiene.

El director deportivo contempla que el club hará hasta catorce incorporaciones (lleva dos) y debe solventar la situación de jugadores con contrato como Cerpa, Braganza, Lara o Pablo de Castro. Alejo dio a entender que algunos podrían salir.

"Queremos plantar los cimientos para conseguir el ascenso y eso pasa por la modificación de la plantilla", advierte. "De momento hemos valorado a los jugadores de casa, a todos los que siguen, ya que les hemos dado la importancia que tienen".