Raúl Casany: "El partido se nos puso pronto de cara y eso lo hizo más fácil"

El entrenador de la UE Cornellá, Raúl Casany, expresó este sábado su convencimiento de que el rotundo triunfo de su equipo sobre el Algeciras Club de Fútbol estuvo condicionado porque el partido “se le puso pronto de cara” al conjunto de casa "y eso lo hizo más fácil". Los locales lograron “un triunfo que necesitaban” después de un arranque aciago de competición.

“Al final ni la semana pasada ni la anterior, que no competimos como quisimos, éramos tan malos ni en esta jornada somos tan buenos”, deslizó el preparador. “Somos los mismos y hay que seguir trabajando, porque queda mucha liga”.

“Es cierto que frente al Algeciras se nos puso rápido el partido de cara y con el marcador a favor, en nuestra casa y con los jugadores que salieron enchufados fue todo más fácil”, analizó el preparador local. “Siempre hay que corregir cosas y hay facetas en las que tenemos que mejorar, pero necesitábamos ganar en casa y sumar nuestros primeros puntos, aunque hay que tener claro que aún no hemos hecho nada”.

Casany explicó que introdujo novedades en el once porque después de dos resultados adversos “eran necesarios los cambios”.

“Cuando las cosas no funcionan, la mejor medicina es el banquillo y la verdad es que salió bien, porque había jugadores que no habían disfrutado de minutos, jugaron frente al Algeciras y rindieron a un excelente nivel, pero eso no les garantiza que la semana próxima vayan a jugar”, advirtió. “Al final hay que trabajar con ilusión toda la semana”.

“Lo que queda demostrado es que en esta categoría todos los partidos son complicados, que se dan resultados diferentes y por eso nos toca disfrutar de esta victoria y empezar a pensar en la siguiente jornada, a la que tendremos que ir al cien por cien”, finalizó.