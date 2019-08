Algeciras CF (Segunda B) y CD San Roque (División de Honor Andaluza) se ven las caras este martes (19:00) en el campo municipal de Palmones en honor a Gabriel González Clavijo, Javi, quien fuera presidente del equipo de fútbol palmoneño y cuyo repentino fallecimiento en febrero de 2018 causó un hondo pesar en el balompié barreño.

Ambos conjuntos acuden a la llamada de Juventud de Palmones para honrar la memoria de uno de los dirigentes más significativos de su historia, que incluso da nombre a la instalación deportiva en la que se disputará el encuentro.

El entrenador del Algeciras CF, Emilio Fajardo, planea dividir a su plantel prácticamente en dos y alinear este martes un equipo y otro bien diferente el próximo domingo, 18 de agosto, en el Trofeo de La Palma.

"No antepongo un compromiso a otro, pero estamos terminando la pretemporada y quiero repartir bien las cargas de trabajo entre todos los jugadores porque ya se sabe que luego esto es muy largo", afirmó el técnico.

El Algeciras CF no ha entrenado ni domingo ni lunes tras traerse el sábado el trofeo de Lepe. "Hasta que no hagamos la sesión de por la mañana no sabremos si hay alguien con molestias que haya que reservar", manifestó.

El entrenador del San Roque, David Guti, está satisfecho por la marcha de su equipo en esta fase preparatoria: "Hemos conformado una plantilla con media de edad de 23 años pero algunos veteranos que no lo son tanto y, además, se conocen muy bien entre sí", explicó.

Estos últimos son los casos de los ex algeciristas Ayala, Anaya, Chapa y Josemi Tardío, futbolistas con experiencia en Segunda B y Tercera y varias fases de ascenso a sus espaldas.

Guti tiene cuatro tocados que prefiere reservar y que no jueguen el choque: Juancho, Chapa, Trujillo y Barrio. El objetivo del CD San Roque para esta temporada es el ascenso a Tercera división. "Y también ir dando salida a una muy buena cantera que tenemos. Firmamos y hablamos desde el principio de un proyecto a tres años, de que la base vaya progresando", subrayó.

El ex entrenador de Algeciras CF y UD Los Barrios sostiene que este año hay varios equipos fuertes en la División de Honor Andaluza en la que milita ahora el San Roque, como Cabecense, Castilleja, Alcalá y Recreativo B, todos ellos con bagaje en categorías superiores.

Este II Memorial Gabriel González Clavijo, Javi, se juega a las 19:00 porque el campo palmoneño. El horario del encuentro se debe a que la instalación aún carece de iluminación artificial.