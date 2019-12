El Recreativo de Huelva cierra este domingo en el Nuevo Mirador de Algeciras el año 2019 en un buen momento. El Decano ya dejó atrás una nefasta racha de nueve partidos sin ganar y ahora encara el encuentro con la tranquilidad y la confianza que le dan sus tres últimas victorias consecutivas: dos en la liga ante el Sevilla Atlético (1-3) y el Cádiz B (1-0) y una en la Copa del Rey en Alicante con el Hércules (0-1).

Alberto Monteagudo, el técnico del Recre -con pasado algecirista-, dejó claro en la previa que es un partido importante, muy importante. Algunos equipos ya daban al Decano por desaparecido en la lucha por los puestos de ascenso, pero el cuadro albiazul ha resucitado y ahora tiene que confirmarlo con un nuevo triunfo que le acerque a la zona noble de la clasificación. Una victoria sería la confirmación de que este Recreativo es otro y ha dejado atrás su bajón de juego y resultados mientras que una derrota volvería a sembrar las dudas y dejaría aún más lejos la cuarta plaza.

El técnico albiazul repitió once inicial la pasada jornada por primera vez en toda la temporada, pero en esta ocasión no podrá hacerlo por la baja de Isi Ros por sanción; es probable que tampoco estén Alfonso e Irizo, que no terminan de recuperarse de sus lesiones, mientras la nota positiva es que Óscar Ramírez está ya disponible.

Así, Nauzet seguirá en la portería (Lázaro destacó en Alicante en la Copa); en la defensa tampoco habrá cambios con Cera, Borja, Diego Jiménez y Nano; también repetirá el doble pivote con Quique Rivero y Gustavo Quezada. Por delante estarán Gerard y Carlos Martínez como fijos, mientras el puesto del sancionado Isi Ros se lo deben disputar Víctor Barroso y Quiles, con menos opciones para Chuli. Y arriba Rubén Cruz es otro de los fijos.

Fuera de casa el conjunto albiazul está teniendo un rendimiento irregular, capaz de lo mejor y lo peor. Ha sumado dos triunfos (en Mérida 0-1 y en Sevilla 1-3), dos empates (Sanluqueño 1-1 y Villarrubia 2-2) y cuatro derrotas (San Fernando 2-1, Villarrobledo 2-1, Marbella 2-1 y Yeclano 2-0).