Los protagonistas del Algeciras-Real Jaén dieron su versión de los hechos tras el choque: los algeciristas consideran que el Jaén les complicó mucho las cosas, pero que en el fútbol gana el que marca y que tendrán que ir a Jaén a salir a ganar para evitar sustos. Los visitantes entienden que gozaron de muchas ocasiones y fueron superiores durante buena parte del encuentro, aunque la suerte no les acompañó. Aún confían en la remontada.

Algeciras CF

Pablo Ganet, centrocampista del Algeciras, declaró tras el partido: "Si somos justos es verdad que el Real Jaén tuvo bastantes ocasiones. Esto es fútbol y esta vez se decantó de nuestro lado. Conseguimos el 1-0, un resultado muy bueno para lo que se vio. Ellos hicieron muy buen partido y quizá nosotros apretamos algo más en los últimos veinte minutos porque nos hicimos con el control del balón y aún más con la expulsión. La afición estuvo de diez. Esperamos poder sacar un marcador positivo en Jaén", comentó el ecuatoguineano.

El mediocentro del Algeciras, José Manuel Cerpa, valoró tras la victoria sobre el Jaén: "Sabíamos que iba a ser un encuentro en el que íbamos a sufrir. Ellos tendrían la pelota, pero creo que competimos bien y al final tuvimos nuestras oportunidades. Las aprovechamos. En el vestuario creemos que este año está para nosotros. Vamos con buen resultado a Jaén. Esperemos poder completar la eliminatoria y para eso tenemos que salir a por todas e intentar hacer daño", advirtió.

Real Jaén CF

El delantero del Real Jaén, Antonio López, evaluó tras la derrota en Algeciras: "Nos pasó como en la primera eliminatoria contra el Ferrol. Hicimos de todo para llevarnos el partido y la eliminatoria y otra vez el equipo dio la cara en todo momento. Tuvimos mil ocasiones, pero a veces al balón no quiere entrar. Por un penalti nos llevamos al final un mal resultado. Ya sabemos como es esto del fútbol. A veces no consiste en ser superior al contrario, también hay que tener un poco de suerte y esta vez no la tuvimos. Creemos para la vuelta, porque nosotros en casa somos muy fuertes. Estamos convencidos de que si lo hacemos igual que aquí, con un poco de suerte pasaremos", interpretó.

El mediocampista del equipo jinnense, José Cervera, hizo balance después del choque: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, porque el Algeciras es bastante fuerte en su campo. Fuimos superiores desde el primer minuto hasta el momento de la expulsión, sobre todo en el primer tiempo. Pudimos irnos con ventaja. El balón no quiso entrar e incluso yo mismo fallé un penalti, pero hay que pensar ya en la vuelta e intentar remontar. El vestuario está jodido porque tuvimos muchas oportunidades y que te hagan un penalti en el último minuto es bastante duro. Es difícil pero en casa somos fuertes. Confiamos en remontar", avisó.