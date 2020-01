Fernando Gallego, el entrenador del juvenil del Algeciras CF y técnico interino del primer equipo desde la destitución de Emilio Fajardo hasta que este lunes tome los mandos Salva Ballesta, tuvo que vivir su debut fuera del banquillo del Nuevo Mirador por un "problema burocrático". El algecireño, que sí compareció tras la derrota ante los medios, entiende que el Real Murcia se llevó los puntos "habiendo hecho poquísimo".

Gallego dio su versión del partido: "En los primeros minutos se vio algo de nerviosismo pero creo que después se hicieron 20-25 minutos bastante aceptables, los jugadores se vinieron arriba, hubo entradas, varios tiros y se estaba llegando... Creo que el último tramo de la primera parte fue bueno", insistió. "En la segunda fue un querer y no poder, se complicó, quitando la ocasión de Iván, poco más", zanjó Gallego.

El técnico considera que "sin ese primer gol, hubiese sido otro partido". "En la situación en la que estamos y verte con un gol tonto, eso anímicamente a los jugadores les tiene que pesar", opinó Gallego, que vio "falta de contundencia" en la desafortunada acción de Borja Vicent. "Es extraño porque al equipo se le veía en condiciones antes de empezar".

"Tenemos que comprender que esta situación no es fácil para ellos (para los futbolistas). Esto solo se solventa con trabajo, sabemos lo duro que es esta categoría", señaló Gallego, a quien le sabe a poco los méritos del Murcia: "Se llevan los puntos habiendo hecho poquísimo, ya dijimos que era un equipo muy típico de esta categoría".

¿Soluciones? "Dar una vuelta de tuerca y seguir adelante porque tiempo hay de sobra para ganar partidos y lograr el objetivo", remarcó. "Me habría gustado allanar el camino al nuevo míster, así que me llevó mi parte de mal sabor de boca. Algo me tocará a mí también porque he estado con ellos esta semana", deslizó Gallego, predispuesto a seguir colaborando con Salva Ballesta: "Intentaremos seguir trabajando en lo que nos necesite".