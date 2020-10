El sol siempre vuelve a salir. Esta vez ha tardado más de la cuenta, pero el fútbol de verdad vuelve para el Algeciras CF. Para muchos la espera ha sido eterna: 224 días después de aquel empate ante el San Fernando en casa. Aquel 8 de marzo de 2020 -más de siete meses ya- la pandemia del coronavirus todavía no había puesto patas arriba nuestras vidas. En una nueva normalidad, el Nuevo Mirador abre sus puertas con aforo limitado a 800 personas este domingo día 18 (18:00, en directo por Footters) para disfrutar de un duelo entre el Algeciras y el Marbella FC en la primera jornada del grupo IV-A de la Segunda B. Sí, la competición también se ha transformado.

Todo es nuevo, incluso un Algeciras en el que siguen Salva Ballesta como técnico y apenas cinco jugadores. Sobre Iván Turrillo, Benítez, Almenara, Yago y Llinares los albirrojos han levantado un proyecto ambicioso con 19 incorporaciones con el que pretenden dar el salto a la Segunda B Pro, a la nueva categoría que servirá de lanzadera hacia el fútbol profesional. Solo unos cuanto sueñan con subir a Segunda, pero todos anhelan el ascenso a la Pro. La pelea se antoja más reñida que nunca.

El Algeciras arranca este domingo la primera fase de la competición de un subgrupo con diez equipos, entre ellos el eterno rival, la Balona. En estos 18 primeros encuentros, los del Nuevo Mirador decidirá su futura suerte: si pelean por subir a Segunda, por estar en la Pro o mantener la categoría (que a la postre supondrá perder una división).

Alineaciones probables Algeciras CF: Vallejo; Melchor, Espejo, Benítez, Robin, Armando, Álvaro Romero, Iván, Mendes, Raúl Hernández y Juan Serrano. Marbella FC: Herrero; Marcos, Redru, Román, Cordero, Bernal, Callejón, Granero, Edu Ramos, Manel y Nacho. Árbitro: Ruiz Aguilera (Granada). Hora: 18:00 (en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras.

El estreno liguero llega condicionado por una semana que ha mermado y mucho a la plantilla algecirista. Salva Ballesta explicó el pasado viernes que tiene hasta cinco bajas para el debut por molestias físicas o lesiones: Dani Sales (fascitis plantar), Yago Pérez (tendón), Almenara (abductores), Edu Ubis (muslo) y Marc Llinares (cuádriceps). Sales y Yago ya venían renqueantes, pero lo de Almenara, Ubis y Llinares se ha producido en una última semana en la que el equipo se ha visto obligado a entrenarse en superficie artificial para dar descanso al césped del Nuevo Mirador.

Salva avanzó que debutará en Segunda B como titular el canterano Juan Serrano, la nueva perla de la casa, recién ascendido al primer equipo y renovado por tres temporadas tras su irrupción durante la pretemporada. También estará en la convocatoria el central Ezequiel, otro de los cachorros que ha sido habitual en la preparación.

El posible once algecirista queda muy marcado por las bajas y por las dudas ya que Dani Espejo y Fran Serrano llegan tras haberse perdido el último tramo de la pretemporada. Espejo podrá jugar con una máscara de protección por la fractura de pómulo que sufrió y Serrano apunta al banquillo por la falta de ritmo.

Guille Vallejo estará en la portería; seguramente con Melchor, Espejo, Benítez y Robin en una línea defensiva de cuatro; el capitán Iván y Armando apuntan al centro del campo, donde el canterano Juan Serrano deberá encajar si Salva cumple su promesa de titularidad con Raúl Hernández y Álvaro Romero como candidatos para las bandas; y arriba dos opciones: Yelko con un ariete o Mendes y Melgar en una doble punta de lanza.

"Empieza la verdad del fútbol, el competir con exámenes con nota y para todo el mundo, que es lo queremos", manifestó Ballesta en la rueda de prensa previa al choque.

"No llegamos como nos hubiera gustado en cuanto a la disponibilidad de la plantilla, pero no es ningún tipo de excusa, estamos muy capacitados para plantar cara", advirtió el técnico, que tiene "un once prácticamente definido" en su cabeza y ve a los jugadores "mentalizados para hacerlo lo mejor posible, lo innegociable es la intensidad, la solidaridad, trabajar el partido, darlo todo".

Salva entiende que el Marbella "es un rival que está obligado a ganar en todos los campos". "Todo lo que no sea ganar para ellos es empezar su proyecto de manera negativa porque el Marbella tiene que estar el primero de principio a fin. Es un proyecto importante en el que han podido coger lo mejor de lo mejor de la categoría, la exigencia de ellos no tiene nada que ver con la nuestra", argumentó el albirrojo.

El preparador se aferra al espíritu Salva con el que el equipo acabó el pasado curso: "Cada partido hay que intentar ir a por él, dar lo máximo. Hemos demostrado que se puede ganar al Badajoz, al Córdoba fuera... Ahora tenemos equipos como Marbella, San Fernando... Hay que trabajarlo".

Otra arma para los algeciristas debe ser el aliento -limitado- de las gradas: "La ilusión de ganar en casa nos tiene que dar un plus, lo que yo vi de la gente aguantando colas para venir a ver al equipo, eso es de admirar y los futbolistas así lo han entendido. Están maravillados con su afición".

El Nuevo Mirador solo podrá acoger a 800 espectadores por la restricciones sanitarias de la Junta de Andalucía. El Algeciras intentó ampliar ese aforo a 2.500 espectadores sin éxito y tuvo que organizar el reparto de las localidades entre algunas quejas de sus seguidores. Sin embargo, el algecirismo volvió a dar una lección para recoger su asiento y vivir el fútbol en vivo este domingo. Algunos abonados, eso sí, se han tenido que quedar sin esa posibilidad.