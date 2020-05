El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Salva Ballesta, se confesó este jueves “contento” tras conocer que la cancelación de la temporada por parte de la Federación garantiza la continiudad del equipo albirrojo en Segunda B, pero deslizó su convencimiento de que no se le ha hecho favor alguno a su vestuario por “se daban todos los condicionantes” para que los albirrojos “hubiesen seguido escalando posiciones”.

“Estoy contento porque la temporada que viene el Algeciras estará en Segunda B, pero una parte de mí no está del todo satisfecha, porque el equipo había conseguido un cambio de cara brutal, había enganchado muchísimo con la afición, tenía una trayectoria muy ascendente y tengo claro que en una situación normal el equipo hubiese acabado bastantes puestos por encima del que ocupaba [decimosexto en el grupo IV de Segunda B] porque la inercia, el ambiente que había en el vestuario… se daban todos los condicionantes para que siguiese escalando posiciones”, dijo el preparador maño en declaraciones a Onda Cero Algeciras.

“Pero bueno, ya se ha consumado la permanencia y solo queda empezar a trabajar sobre el siguiente año”, agregó.

El míster albirrojo se deshizo en elogios para todo lo que ha percibido de Algeciras y del algecirismo desde que el pasado mes de enero desembarcó en el club como relevo de Emilio Fajardo. “Mi llegada al club se produce por el interés tanto del presidente como del director deportivo y desde el minuto hubo se produjo una sintonía brutal, una manera de hablar entre nosotros con unos códigos muy importantes”.

“Ellos no solo me brindaron la oportunidad de estar en el Algeciras, sino que me hablaban de la ciudad, del proyecto, de la ambición de un futuro importante y todo eso unido al día a día hace que te sientas como en casa y cuando vas a trabajar contento el rendimiento es mayor”, recalcó. “Éste es un sitio maravilloso”.

“Yo soy una persona que voy a todo lo que me da el motor con la gente que me transmite cariño y yo con el Algeciras además de querer ser el entrenador, me he dicho a mí mismo que tengo que aportar mi granito de arena no solo en el apartado deportivo, sino a la hora de intentar, dentro de mis posibilidades, que se conozca más al Algeciras, extender esa marca”, explicó. “No solo quiero involucrarme como entrenador, sino como parte del club, porque así me lo permite el presidente”.

"Ojalá me convierta en el Ferguson de Algeciras"

El míster sostiene que ha tenido “una conexión rápida y bonita” con todo el entorno de la entidad. “Todos los condicionantes son positivos, pero ojo que esto es fútbol, un día la pelotita no entrará y se escuchará en El Mirador se escuchará ‘Salva vete ya’”, vaticinó. “Ojalá sea lo más tarde posible, ojalá me convierta en el Ferguson del Algeciras, pero antes o después llegará el momento”.

“Lo importante es que hay un proyecto maravilloso, porque el presidente quiere que el Algeciras esté en dos años en Segunda A, hay digamos órdenes para que se haya una plantilla para estar la temporada próxima en puestos altos… la ambición y la ilusión por parte del club es brutal y eso me hace estar con más ganas”, notificó.

En el apartado personal Salva Ballesta, que continuará una temporada más en el conjunto de La Menacha, explica que “dentro de lo que cabe, de las circunstancias” lleva “bien” el confinamiento ordenado por el Gobierno de España para frenar la expansión del letal Covid-19 (coronavirus). “Intento llevarlo de la mejor manera posible, mentalmente sacando fuerzas de donde todavía las hay, aunque cada vez quedan menos, y muy entretenido con la familia” además de “intentar evolucionar y estar muy pendiente de todo lo que sucede en el fútbol”.