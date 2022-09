Cristóbal Parralo: "En el primer tiempo no reconocí a mi equipo y en el segundo pudimos ganar"

Cristóbal Parralo, entrenador del Rácing de Ferrol, aseguró que su equipo y el Algeciras CF disputaron un partido en el que los locales mandaron en el primer tiempo y los visitantes en el segundo, pero no se quiso pronunciar sobre la justicia del empate final. “Cada uno tiene su opinión y yo las respeto todas”, sostuvo en su comparecencia en la rueda de prensa posterior al choque.

“Sabíamos que veníamos a un campo complicado, que nos íbamos a enfrentar a un muy buen equipo y así ha sido”, valoró el preparador del conjunto ferrolano.

“En la primera parte no reconocí a mi equipo, estuvimos a merced del juego del Algeciras, no ganábamos los duelos porque ellos estaban más intensos, aunque tampoco es que concediésemos demasiadas ocasiones”, analizó.

“Si hubiese podido hubiese cambiado a los diez jugadores en la primera parte, pero corregimos cosas en el descanso, dimos un pasito adelante y a partir de ahí fuimos el Ferrol que yo conozco e incluso pudimos ganar el partido”, deslizó.

“Nada más comenzar la segunda parte se vio que ya éramos un equipo diferente, que quería tener el balón, que quería jugar”, abundó. “Nos costaba porque ellos iban por delante en el marcador y no dejaban espacios, pero ya empezaba a ver al equipo al que estoy acostumbrado”.

“No me sorprendió la actitud del Algeciras en el primer tiempo, sabíamos que iba a ser así”, dijo. “Estamos hablando de un equipo que venía de ganar en Badajoz, espoleado por su afición, motivado porque se enfrentaba a un rival que no había perdido y es lógico que jugando en casa quisiese dedicarle una victoria a su hinchada”.

Preguntado por el grupo I de la Primera Federación respondió: “Vengo diciendo desde la primera jornada que ésta es una liga en la que cualquier rival puede ganar a cualquiera y es demasiado pronto para avanzar qué equipos van a estar arriba o van a pelear por esas plazas”.

“En cada partido hay una igualdad tremenda, ganar tiene una dificultad máxima y se viene corroborando cada jornada, no es decir por decir, hay que dar el cien por cien para lograr un triunfo”, acabó.