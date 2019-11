El Algeciras CF se juega buena parte de su presente este domingo (17:00) ante el CD Don Benito en un partido que empezará a jugarse desde las 15:30 con la quedada de las peñas algeciristas para recibir al equipo de Emilio Fajardo a su llegada al Nuevo Mirador. Como si fuera de liguilla, con ese ambiente y con esa responsabilidad, los albirrojos se han conjurado para acabar con su nefasta racha de ocho jornadas sin ganar. El técnico, arropado por su plantilla en la rueda de prensa del viernes, cuenta con todos sus efectivos para tratar de dar con la tecla en lo que se antoja una auténtica final. La plantilla se concentrará incluso antes de partir hacia La Menacha.

Todo o casi todo pasa por lo que ocurra este domingo en el Nuevo Mirador. La continuidad de la directiva y la de Emilio Fajardo dependen de lo que suceda ante el Don Benito. El Algeciras necesita una victoria para respirar, para hacer creer que puede salir de ese boquete en el que se ha metido. Los albirrojos, después de la esperpéntica derrota en Mérida, comparten el vagón de cola del grupo IV de la Segunda B, pero la realidad es que con tres puntos podrían escapar de los puestos de descenso. Cuánto cambiaría el panorama un triunfo que se viene negando desde hace dos meses.

Alineaciones probables Algeciras CF: Lopito o Del Valle; Choco, Braganza, Benítez, Borja Vicent, Pablo Ganet, Domínguez, Iván, Karim, Antoñito y Almenara. CD Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Quico, Mario Gómez, Sergio Nieto, Artiles, Gonzalo, Santana, Agudo y Hendrio. Árbitro: Samir A. Ahmed (Melilla). Hora: 17:00 (14ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras.

Fajardo reagrupa a sus fuerzas y ha citado a todos los futbolistas para decidir a los 18 elegidos en el estadio. El técnico recupera a los internacionales Pablo Ganet y Albert Alavedra. El ecuatoguineano podría entrar en el once mientras que del andorrano aún no se sabe cómo le queda la elástica albirroja. Vuelve también el capitán Iván Turrillo, que se perdió el viaje al Romano por trabajo, y debería hacerlo Borja Vicent, tras haber guardado reposo por unas molestias. Semana difícil para tratar de adivinar el once, una alineación con la cuestionada portería en el ojo del huracán. ¿Seguirá Lopito o entrará Del Valle?

"Esta dinámica no es normal pero tenemos que cambiarla porque el resultado es adverso y hay que empezar a sumar de tres en tres", afirmó el entrenador, consciente de que no hay excusas: "Entendemos a todas las vertientes de la afición, sabemos que hay que ganar y sumar y entendemos cualquier tipo de crítica constructiva".

Fajardo recupera a Ganet, Iván, Borja Vicent y Alavedra

Fajardo se deshizo en elogios hacia la hinchada: "La afición es el mayor tesoro que tiene este club. Cuando ha dado un paso adelante el equipo siempre ha respondido y nos hace mucha falta", manifestó. "Esa unión nos ha hecho más fuertes siempre y es vital y por ellos tenemos que sumar los tres puntos", agregó.

El míster algecirista ve al Don Benito como "un equipo que tiene experiencia en la categoría y que ha sabido adaptarse". Fajardo entiende que su rival suplirá las bajas de Dani López y Manu Miquel "con dos jugadores con ganas de salir y ganarse el puesto". Fajardo no entró en muchos detalles sobre su oponente "porque esta semana hemos preferido hacer hincapié en lo nuestro, en los errores a corregir, en lo que hacemos bien y en estar centrados para volver a ser equipo fuerte de las primeras semanas".

Dejar la portería a cero se antoja clave, algo que no ha ocurrido en estos ocho últimos partidos sin vencer. Los albirrojos ya han encajado 23 tantos (solo dos menos que el Villarrobledo, el más goleado del grupo). Los de Fajardo necesitan echar el cerrojo.