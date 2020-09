Sin tiempo para recrearse, el Algeciras CF (Segunda B) tiene este jueves (20:00) en una nueva cita de pretemporada, la segunda consecutiva en el Nuevo Mirador, que abre sus puertas con aforo limitado a 800 espectadores para recibir al Córdoba CF (Segunda B). Después de dos test muy positivos ante el Ceuta, los albirrojos afrontan una prueba de fuego más real ante un rival de su misma división, uno de los clubes llamados a aspirar al ascenso.

El Algeciras de Salva Ballesta se estrenó con un triunfo en el Murube el pasado viernes pero encandiló mucho más el martes en su reencuentro con la afición. La segunda victoria ante los caballas, con el Mirador lleno hasta donde lo permiten, ha multiplicado la ilusión del algecirismo con un proyecto que apenas acaba de echar a rodar.

El Córdoba se antoja una buena piedra de toque, como también lo serán el Melilla (el sábado a las 12:00) y el Sevilla Atlético (el próximo martes a las 20:00), todos en el estadio de La Menacha. Hay expectación y muchas ganas de ver a la escuadra de Salva Ballesta ante rivales de mayor envergadura.

El técnico acabó especialmente "contento" por la imagen ofrecida "en el primer partido en el Mirador después de todo esto (por la pandemia". Salva vio "muchas cosas buenas" en una plantilla que todavía está en ensamblaje. "Estamos viendo cosas, sistemas, posicionamientos, pero las ideas de robar alto, la rigidez defensiva, los conceptos de saque de portero en largo aprovechando la verticalidad... Los goles no son fruto de la casualidad", explicó el entrenador en referencia a los cuatro tantos que ya suman los algeciristas esta pretemporada.

"Nos queda mucho por trabajar y mejorar para la intensidad que yo quiero, pero estoy contento"

"Pero también hay que mejorar cosas", advierte Ballesta, siempre exigente. "Nos queda mucho por trabajar y físicamente también porque vamos a pedir mucho más cuando empiece la competición", insiste. El técnico, no obstante, está "sorprendido" con el nivel de implicación de los jugadores y muy feliz por "poder trabajar conceptos que me gustan y que la pasada temporada no se podían trabajar como ahora, que tenemos el tiempo para hacerlo", argumentó.

Los albirrojos tienen la baja del algecireño Gonzalo Almenara, lesionado, y seguramente vuelvan a rotar como ya han hecho los dos primeros partidos. Aún no ha aterrizado el joven defensa ghanés Ali Abdul Rahman y el delantero ecuatoriano Fulton Medina se va a perder un tramo de preparación ya que ha sido convocado por la selección sub-20 de su país para una concentración del 4 al 11 de octubre.

Los tres que más se están beneficiando de este periodo son los canteranos Juan Serrano, Ezequiel y Juan Martínez. Serrano se destapó con un golazo en el Mirador, un motivo más para enganchar a una afición que está a punto de superar los mil abonados en una campaña que, no hay olvidar, comenzó casi de las últimas. No obstante, el club aún está a más de medio de camino de esos 2.500 fieles que se marcó como objetivo.