El entrenador del CF Talavera de la Reina, Fran Alcoy, asume que su equipo necesita vencer el próximo domingo al Algeciras en el Nuevo Mirador después de seis jornadas sin vencer “para no quedarse descolgado” pero sostiene que los albiazules no han hecho méritos para verse colistas del grupo IV de la Segunda B y que sus jugadores están muy concienciados.

"Nuestra clasificación es mala, no podemos engañar a nadie, estamos últimos y aunque quedan muchos puntos por jugar hay que ganar ya para no vernos descolgados", recalca el entrenador, que a pesar de que su equipo acumula seis jornadas sin festejar un triunfo, defiende a su vestuario: “Estamos trabajando con mucha profesionalidad y el equipo está muy receptivo a salir de esta situació”, defiende.

"No estamos haciendo las cosas tan mal para no ganar tantos partidos, en mi opinión prevalece un problema mental”, sostiene el preparador, que recalca que “la mala fortuna” se está cebando con su equipo en las últimas semanas. "Tenemos que cuidar algunos detalles que no son entrenables, pero no somos un equipo en descomposición".

La junta directiva del cuadro talaverano ha mostrado su total respaldo al trabajo de Fran Alcoy que cumple su sexta temporada al frente del equipo cerámico. "Con un partido que ganas sales de ahí, pero en este aspecto lejos de ponerte una espalda de Damocles encima la directiva me anima a seguir trabajando pero sabemos que tenemos que ganar partidos", dice.

Alcoy resalta del Algeciras que es "un equipo que juega bien al fútbol y que en el Nuevo Mirador es muy fuerte".

"Es un conjunto que trata bien al balón y está haciendo las cosas muy bien", insiste Alcoy, que no podrá contar con Nandi y Ángel López por lesión y al punta Samu Corral por sanción.