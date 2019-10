(2-0) El Algeciras encaja en Cartagena su segunda derrota

El Algeciras CF sufrió en Cartagonova su segunda derrota de la temporada. Los albirrojos encajaron dos goles a balón parado en el segundo tiempo que decantaron el triunfo para el FC Cartagena en el encuentro de la séptima jornada del grupo IV de la Segunda B.

Caballero, al poco de salir desde el banquillo, adelantó a los cartageneros en el minuto 69 tras rematar de cabeza un córner botado por Verza. Diez minutos después fue Verza el que mandó a la red un lanzamiento de falta de manera magistral.

El Algeciras cuajó una primera parte notable en el campo de unos los grandes equipos de la categoría. Los albirrojos tuvieron buenos minutos ante un Cartagena que no necesita el balón y que avisó con varios acercamientos, el más claro en el minuto 10 con un disparo de William al larguero. Los murcianos apretaron en el segundo tiempo y no adelantaron antes gracias al acierto del portero Lopito, que salvó el gol en el 50' a tiro de William y después evitó el tercero. Los de Fajardo tuvieron acercamientos pero no tiraron a la portería defendida por Marc Martínez.

El Algeciras se queda con 9 puntos en la tabla después de las siete primeras jornadas ligueras.