Algeciras, están todos los que son

Son todos los que están y están todos los que son. No hay más. El Algeciras CF, salvo contratiempo en las sesiones de trabajo que restan, podrá contar con todos sus efectivos para el trascendental partido del domingo ante el CD Don Benito (17:00 en el Nuevo Mirador). Emilio Fajardo, después de varias semanas, podrá echar mano a todo su arsenal para intentar dar con la tecla en un partido que se ha revestido con aroma de final, con galas de liguilla.

This is it, que dicen los americanos. Aquí está el encuentro que lo puede cambiar todo. Y cuando se habla de todo, se habla del futuro de la directiva, el cuerpo técnico y seguramente varios jugadores. El fútbol solo entiende de resultados y el Algeciras no puede permitirse un nuevo tropiezo en su casa ante su afición. No después de todo lo que ha sufrido en las últimas ocho jornadas con ese colofón esperpéntico de Mérida. El algecirismo necesita de manera urgente una alegría y eso solo se traduce en una victoria innegociable. La afición, por lo pronto, va a poner todo de su parte.

Emilio Fajardo, que ya pasó por un ultimátum similar la pasada campaña, se enfrenta el reto semanal de dar con un once, con una convocatoria, que revierta la situación, con el matiz de que el margen de error se ha reducido a cero. La 14ª jornada del grupo IV de la Segunda B brinda al Algeciras una escapatoria que debe tomar por las buenas o por las malas.

El técnico del Algeciras, sin sancionados, recupera al capitán Iván Turrillo, a los internacionales Pablo Ganet y Albert Alavedra (aunque el andorrano parece que no cuenta) y, aquí la principal duda, a Borja Vicent. El zaguero descansó en el Romano por unas molestias, pero es ese tipo de jugar dispuesto a forzar si la situación le reclama... Y el domingo tienen que estar todos los importantes.

La principal incógnita está en una portería muy cuestionada

¿Con qué once se la jugará Fajardo? El míster siempre se ha mostrado fiel a sus ideas y no parece que vaya a llevar a cabo una revolución. En Mérida varió con ese centro del campo con Caturla y Cerpa, y el equipo pareció funcionar con esa banda con Choco y Almenara y con Karim como referencia, aunque el cómputo final dejase un marcador muy doloroso. La principal incógnita es si el entrenador dará otra oportunidad a Benito del Valle o mantendrá a Lopito en una portería muy cuestionada. La exigencia este domingo será enorme desde el minuto uno.

La afición también se pregunta qué ocurre con el delantero Antonio López, ni convocado en las dos últimas jornadas cuando llegó como un refuerzo importante para la punta. El tanque parece haber perdido comba con Jardel, Karim y Antonio Sánchez.