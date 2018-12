Algeciras, toca remangarse

El Algeciras CF visita este domingo (17:00) al Xerez Club Deportivo en un duelo de históricos que se disputará en el campo de la barriada jerezana de La Granja. Los albirrojos, apenas tres días después de vencer al Atlético Espeleño en el Nuevo Mirador, pretenden romper su racha de tres empates consecutivos a domicilio y lograr una victoria que se les resiste fuera desde hace un mes y medio. Los de Javi Viso, quintos pero empatados a 35 puntos con el tercero, están a solo dos del liderato del grupo X de Tercera división.

Alineaciones probables Xerez CD: Fran; Gonzalo, Dani, Salas, Guerrero, Luna, Parra, Sergio Narváez, Ami, Pedro Carrión y Piñero. Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Berlanga, Pablo, Josemi, Javi Zafra, Iván, Antonio Sánchez, Antoñito y Pipo. Árbitro: José Viñolo Payán (Sevilla). Hora: 17:00 (19ª jornada). Campo: La Granja, en Jerez. Antecedentes: El Algeciras derrotó al Xerez CD por 1-4 en La Barca la pasada campaña y rompió con una mala racha que duraba desde la andadura 84-85. Antes de este reencuentro, ambos clubes no se veían desde la 2003-04 en Segunda A con triunfo azulino por 2-1 en Chapín.

Dani Gallardo vuelve a la convocatoria por el canterano Luis Hoyos en el único cambio de la lista con respecto al pasado jueves. Eso quiere decir que repite el delantero del filial Moha y que Viso mantiene a jugadores tocados como Antoñito, Antonio Sánchez e incluso al guardameta Pablo Barroso, con un esguince de tobillo producido en el calentamiento ante el Espeleño por el mal estado del césped del estadio algecireño.

El Algeciras debería sacar en Jerez su once de gala. Viso es consciente de la importancia que tendría un segundo triunfo consecutivo, un triunfo fuera por fin que haga olvidar los puntos perdidos por el camino, sin ir más lejos el pasado domingo en Conil. Ganar en La Granja, además mantendría a los albirrojos enganchados a una cabeza que marcha a todo tren. Los de Viso tienen incluso alguna opción rocambolesca de acabar la jornada en la primera plaza aunque eso ahora sea lo de menos.

El once algecirista está condicionado por el terreno de juego de La Granja, un campo pequeño, habitual de las categorías inferiores, en el que el Xerez ejerce como local por primera vez en mucho tiempo. Viso podría meter a Berlanga en la defensa y Javi Zafra apunta de vuelta a una de las bandas. Arriba, tanto Antonio Sánchez como Antoñito están mermados físicamente, pero se antojan fundamentales para el juego del equipo.

Viso guarda en la manga el as de Moha, con quien ya formó un once con dos puntas en la visita a Guadalcacín, donde los albirrojos lograron su última victoria lejos de casa. No sería descartable repetir la variante. Borja Vicent, el fichaje algecirista para el mediocentro, aún no tiene el permiso federativo para debutar y se quedan fuera Fran No, Bryan, Borja Maderal y Chapa.

El técnico algecireño espera a un rival “espoleado” por el rapapolvo de Nene Montero tras su último resultado (empate con el colista Guadalcacín). “Ellos tienen un equipo lleno de veteranos de guerra”, advierte viso.

La realidad mundana de la Tercera división sirve la 19ª jornada de un campeonato que no respeta fiestas ni vacaciones. Los del Nuevo Mirador quieren acabar la primera vuelta entre los cuatro primeros, con el primer puesto a tiro, como ahora, mientras que su oponente no termina de decantarse en qué lucha estará. Con 23 puntos, solo tres por encima del peligro, el Xerez CD no encuentra esa regularidad que tanto ansía y que ya le costó el puesto a Juan Pedro como entrenador.

La expedición del Algeciras compuesta por Romero, Barroso, Ayala, Iván, Moha, José Carlos, Juanjo, Oñate, Antoñito, Josemi, Alberto, Pablo de Castro, Pipo, Antonio Sánchez, Zafra, Dani Gallardo, Berlanga y Aaron saldrá del estadio de La Menacha a las 14:00 rumbo a tierras jerezanas.