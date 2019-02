Un partido para crecerse

El Algeciras CF afronta este domingo (17:00) ante el Xerez DFC en Chapín un partido de proporciones grandes. Los albirrojos, arropados en buen número por sus incondicionales, viajan a una plaza de primera categoría, un estadio que evoca tiempos pasados y mejores, para jugarse mucho más que tres puntos. El Algeciras de Emilio Fajardo decide esta jornada si puede o quiere dar un golpe en la mesa para arrimarse del todo a los cuatro primeros puestos del grupo X de Tercera división. Y para hacerlo tiene que superar a un rival directo, el equipo que más jornadas lleva sin perder esta temporada.

Alineaciones probables Xerez DFC: Juan Flere, Marcelo, Joaqui, Rodri, Juan Gómez, Adri Rodríguez, Antonio Bello, Álex Colorado, Alberto Heredia, Javi Casares y Adrián Gallardo. Algeciras CF: Romero;Juanjo, José Carlos, Benítez, Pablo de Castro, Borja Vicent, Antoñito, Iván, Antonio Sánchez o Karim, Ganet y Pipo. Árbitro: Gamera Castro (Sevilla). Hora: 17:00 (30ª jornada). Estadio: Chapín, en Jerez. Antecedentes: Es la primera vez que el Algeciras visita al Xerez DFC. Los albirrojos regresan a Chapín 15 años después de la última ocasión.

El partidazo de Chapín lo tiene todo. Rodeado de un magnífico ambiente entre aficiones y clubes, los herederos del xerecismo de toda la vida y el algecirismo están citados al mediodía para convivir durante el almuerzo mientras los futbolistas velan armas en la caseta. Con ambos equipos empatados a 51 puntos, a cuatro puntos del playoff y del tercero, la cita de la 30ª jornada cobra un valor añadido.

El Algeciras recupera al carrilero diestro Juanjo, que cumplió su sanción, y dispone de todos sus guerreros con la excepción del zaguero Álex Oñate, al margen desde que sufrió una pericarditis. No obstante, Emilio Fajardo sembró la incógnita sobre sus delanteros: el técnico tiene entre algodones a Karim y Eric Samé, y no desveló si Antonio Sánchez está ya para 90 y pico minutos de tralla. La lógica dice que dos de ellos saldrán de inicio en Jerez, pero... no habría que descartar alguna sorpresa, sobre todo tras ver a Zafra arriba en la última victoria ante la Lebrijana. El míster dio una lista de 18 convocados en la que no están Diego Gámiz ni Alberto Fuentes.

Los albirrojos están funcionando con Pablo Ganet como mariscal de campo, con Pipo por delante, con Iván metiéndole carácter, con esa defensa de tres (en la que podría haber alguna variante si vuelve Borja Vicent) y con los dos carrileros largos. Lo que parece claro es que Juanjo volverá a su puesto y Antoñito podría adelantarse arriba con alguno de los '9' de referencia.

El Algeciras llega al duelo con el Xerez DFC en su mejor momento: invicto en 2019 con Fajardo, tras ganar dos partidos seguidos fuera, tras vencer dos jornadas consecutivas y tras convertirse en el conjunto menos goleado del nuevo año. Números que refrendan el reflote de una nave que despliega todo su trapo para alcanzar esa primera meta a mediados de mayo.

"Estamos ante el partido del gran reto", afirmó Emilio Fajardo, un técnico que desde su llegada motivó a la plantilla con la conquista de pequeños objetivos en pos de la meta. "Sabemos que de ganar veríamos muy cerca el objetivo, nos acercaríamos mucho y ahora tenemos dos partidos seguidos en casa. Podría ser una semana importante", reconoce.

El técnico albirrojo subraya que su equipo está "con unas ganas enormes de jugar y de empujar todos hacia el objetivo". Fajardo, de hecho, explica que los jugadores hasta 'esconden' molestias para no caerse de la convocatoria.

El míster del Algeciras elogia a su enemigo: "Es uno de los rivales más poderosos de la categoría, por presupuesto, jugadores y objetivos. Es uno de los favoritos que por circunstancias está fuera de los playoffs y estará luchando hasta el final pase lo que pase el domingo".

Fajardo anunció que va con todo: "Desgraciadamente nuestros números no están para hacer rotaciones. Nuestros números dicen que hay que ganar a Xerez DFC, Guadalcacín y Ceuta y aún habiendo ganado a los dos primeros no podremos rotar así como así. Los once que mejor estén jugarán contra el Xerez y lo mismo pasará con el Guadalcacín. No hay momento para dudar, para guardar a nadie, tenemos muchos jugadores con cuatro tarjetas y no sabemos cuándo van a caer", reflexionó.

El técnico asume que hay "poco margen de error" y sabe que "luego tenemos dos partidos en casa ante nuestra gente", un aliciente más para salir reforzados de Chapín. "Si consiguiéramos los tres puntos de Jerez levantaríamos todo y las expectativas serían maravillosas".

Los 18 citados por Fajardo para montarse en el autobús son: Romero, Barroso, Benítez, Cerpa, Antoñito, Antonio Sánchez, Eric Samé, Karim, Pipo, Iván, Juanjo, José Carlos, Dani Gallardo, Josemi, Borja Vicent, Pablo de Castro, Zafra y Pablo Ganet.

El algecirismo estará presente con varias excursiones de las peñas y decenas de vehículos particulares con la intención de pasar una bonita jornada de convivencia en Jerez y de empujar para traerse tres puntos vitales.