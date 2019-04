El entrenador del Algeciras, Emilio Fajardo, realizó este jueves un llamamiento a la afición del Algeciras para que siga creyendo en las posibilidades de su equipo de alcanzar la fase de ascenso a Segunda B y le pidió que respalde a los albirrojos en el duelo que el domingo (12:00) disputarán ante el Conil en el Nuevo Mirador.

"No le podemos pedir nada, siempre que los hemos necesitado han estado ahí”, dijo el míster en rueda de prensa.

“Vuelvo a llenarme la boca que cuando esta afición aprieta y de verdad nos achucha mete al rival en su propio área” agregó. “Seguirá todavía igual que nosotros, enfadada por esas tres derrotas, pero ahora hemos conseguido dos victorias, llevamos puntos buenos en esta segunda vuelta, todos los equipos pasan por una pequeña mala racha, nosotros la cogimos y por qué ahora no puede ser uno de ahí arriba el que la tenga ahora para terminar de engancharnos”.

“Sé que estarán con nosotros, sabemos que necesitamos de ellos igual que ellos a nosotros porque ese fútbol que hicimos en Sevilla nos hace más fuerte a todos, luego hay veces que el balón no entra pero al final cuando un equipo lo da todo al final la afición te premia y en ello estamos. Hemos hecho dos partidos muy buenos, nos volvemos a enganchar todos juntos y necesitamos que estemos al mismo nivel el domingo".

Con respecto a los posibles cambiso en el once, comentó: “Los últimos que están saliendo están rindiendo en una línea fenomenal, habrá pocos cambios, recuperamos a jugadores como Josemi o Borja Vicent. Los jugadores se han agarrado a su puesto y no lo quieren soltar. No habrá mucho movimiento pero todos están achuchando muy fuerte".