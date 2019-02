Algeciras... 3, 2, 1... Despegue

El Algeciras CF recibe este domingo (Nuevo Mirador, 17:00) al Arcos CF en un partido señalado para culminar el despegue de la reflotada nave albirroja. Después de enderezar en Lepe el rumbo a domicilio, Emilio Fajardo pretende poner en racha a un conjunto que está a cinco puntos de la cuarta plaza del grupo X de Tercera. El algecirismo, aún sorprendido por el regreso de Pablo Ganet como guinda del mercado invernal de refuerzos, aguarda con ganas el estreno de Cerpa y Eric Samé, las dos grandes novedades en la convocatoria.

Alineaciones probables Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Pablo de Castro, Benítez, Borja Vicent, Iván, Gámiz, Karim, Antoñito y Pipo. Arcos CF: Iván; Javi Rodríguez, Nico Canavesio, Molina, Durán, Maqui, Rafita, Sergio Jiménez, Caballero, José Antonio y Giráldez. Árbitro: Santizo Álvarez, de Sevilla. Hora: 17:00 (27ª jornada) Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Algeciras ha recibido al Arcos ocho veces en categoría nacional y el saldo es de seis triunfos y dos empates. La última vez, la pasada campaña, el duelo terminó 1-1.

El regenerado Algeciras inicia febrero con una sonrisa tras su primera alegría fuera de casa en tres meses. Ese mismo tiempo es el que hace desde la última vez que los albirrojos lograron dos triunfos consecutivos –en las jornada nueve y diez–, el reto que se marca ahora el vestuario que comanda Fajardo.

El técnico, sin el recién aterrizado Ganet, no podrá contar con el sancionado Pablo Barroso, con los lesionados Oñate y Aaron ni con el pichichi Antonio Sánchez, aunque el delantero fue citado en una relación de diecinueve futbolistas para ejercitarse con sus compañeros.

Fajardo recupera al capitán Iván, tras sanción, y desenfunda al zaguero onubense Cerpa y al delantero camerunés Eric Samé, dos armas más para una plantilla que ahora sí está entre las más potentes de la categoría, como reconoció Miguel Ángel García, el directivo responsable de la parcela deportiva junto a José Manuel Jiménez Mané.

“Es un partido importante, no me gusta hablar de final porque después de una final ya no hay nada y a nosotros nos quedan dieciséis jornadas, pero sabemos lo que nos jugamos. Queremos refrendar la gran victoria conseguida en Lepe y conseguir una racha”, manifestó el entrenador del Algeciras, “muy contento por el ánimo y la actitud” de todo su plantel.

El delantero Antonio Sánchez entra en una lista de 19 convocados pero no volverá hasta la próxima jornada

“Este Algeciras debe ser el mismo en casa y fuera”, subrayó Emilio Fajardo, invicto tras su primer mes al frente del cargo, un mes de enero con muchos cambios en la caseta.

“La plantilla ha ido cambiando y yo he ido trabajando con los que tenía disponibles, nunca me he quejado en ese sentido”, dijo. “Ahora el abanico se ha abierto y es más amplio. Estamos avanzando poco a poco para tener jugadores fuertes de cabeza”, explicó el albirrojo.

Fajardo entiende que Ganet “nos va a dar mucho” y pide algo de paciencia con el ecuatoguineano: “Hay que recuperarlo anímicamente, él se tiene que sentir importante dentro del equipo, Sus objetivos han cambiado por completo, tenemos que meterlo en el grupo y en la dinámica para que sume como uno más”.

El Algeciras se cruza con el primer rival que logró derrotarlo esta temporada, aunque el Arcos ha experimentado profundos cambios debido a su situación económica, entre ellos, la salida del algecireño Álvaro Benítez de vuelta casa: “Podemos asemejarlo al San Roque de Lepe en cuanto a lo extradeportivo, pero luego el jugador se pone la camiseta y se olvida un poquito de todo. Estoy convencido de que nos vamos a encontrar un rival complicado, con un entrenador difícil de ganar siempre ”, advirtió Fajardo.