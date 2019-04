El Algeciras CF se mide este domingo (12:00, en directo por RTV Betis) al Betis Deportivo en un partido con trazas de ruleta rusa. El equipo de Emilio Fajardo se encuentra en una situación límite en la que sólo vale ganar para seguir enganchado a la pelea por la liguilla. El filial verdiblanco, tras dos duras derrotas, más de lo mismo. Sevilla acogerá un duelo con aroma a eliminatoria a falta de seis jornadas para que termine la competición en el grupo X de Tercera división.

La Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde el Betis no facilita entradas para la afición visitante, supone un nuevo examen final para un Algeciras que reaccionó de su última crisis tras vencer al Puente Genil. La victoria reconcilió un poco al Nuevo Mirador con su equipo, que llega a la cita de Sevilla con la posibilidad de dar caza a su rival en la clasificación. Los albirrojos, con 61 puntos, pueden igualar los 64 del filial bético y hacer bueno el golaveraje por su triunfo en la primera vuelta (1-0). La cuarta plaza que ocupa el Xerez DFC está a cinco puntos, pero Fajardo insiste en no mirar más allá de lo que suceda este domingo.

"Hemos vuelto y el equipo está fenomenal", asegura el entrenador del Algeciras, que reconoce haber vivido una semana "de tranquilidad" tras sosegar algo el ambiente. Fajardo regresa a su última casa, Heliópolis, con la obligación de recomponer el once que funcionó la pasada jornada. El técnico pierde a Borja Vicent y Josemi, ambos por sanción, "dos bajas sensibles" que aportan músculo y carácter al conjunto. Vuelve Pablo de Castro al once, que cumplió su castigo, y podría hacerlo Álvaro Benítez, pendiente de sus molestias. La gran incógnita es ver si el entrenador repetirá esquema de cuatro defensas y titularidad del canterano Tote o regresará a los tres centrales con dos carrileros. "Contra los equipos de arriba nos funcionó bien, pero no podemos dar muchas pistas porque además nos conocemos muy bien", deslizó.

Fajardo, por cierto, volvió a dejar fuera de la convocatoria al delantero Eric Samé y al algecireño Alberto Fuentes, dos de los señalados por el revés en Coria.

El algecirismo, tan dividido como es habitual, mantiene un hilito de esperanza con la idea de alcanzar la fase de ascenso a Segunda B. Fajardo, por su parte, abraza el cholismo, al menos, en cuanto a la forma de plantear el objetivo: "No podemos pensar más allá de los tres puntos, va a ser un partido muy bonito porque van a ser dos equipos que van a jugar al fútbol. Nos ha ido muy bien el objetivo de tres puntos y no mirar más allá", afirmó el preparador.

Fajardo califica al Betis Deportivo de José Juan Romero como "el mejor equipo de la categoría a nivel individual" y da algunas claves del momento que atraviesa su oponente: "No consiguen meterse arriba y les está costando. Han sufrido dos derrotas en dos partidos complicados y cuando vienes de dos derrotas tan duras... que nos lo digan a nosotros", reflexionó. "Si fuera no está siendo regulares, en casa son verdaderamente fuertes", advierte.

"Hemos vuelto y el equipo está fenomenal. Son tres puntos importantísimos"

El entrenador albirrojo señaló que han trabajado y mucho la finalización: "El equipo está como loco porque todas las ocasiones de gol entren. Esa puntería hay que arreglarla porque igual que el otro día contabilizamos trece ocasiones en la primera parte, eso no es normal y habrá encuentros con ocasiones contadas".

El vestuario del Nuevo Mirador es muy consciente de lo que se pone en juego este domingo en Sevilla: "Sabemos que faltan seis partidos, ganar al Betis Deportivo nos pone por delante, con tres puntos más importantísimos si queremos subir por delante de algún equipo. Vemos los resultados que están habiendo todas las jornadas y seguramente nos acercaremos algo más y afrontaríamos esos últimos cinco partidos de manera genial con un tramo en el que seríamos súper optimistas para recibir al Conil... Pero no podemos pensar más allá ni hacer las cuentas de la lechera. Solo hay que pensar en el Betis".

La relación de convocados para desplazarse a Sevilla son Romero, Pablo Barroso, Benítez, Cerpa, Iván, Pablo Ganet, Gámiz, Pipo, Antoñito, Antonio Sánchez, Oñate, Karim, Zafra, Juanjo, Tote, Pablo de Castro, Dani Gallardo y José Carlos.