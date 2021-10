Ania: "Es un triunfo importante, me quedo con el carácter del equipo tras el empate"

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Iván Ania, subrayó que el triunfo de su equipo sobre el Sevilla Atlético de este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros se fraguó porque “en ocasiones” los albirrojos “es evidente que disfrutaron de más” que el filial nervionense y subrayó el “carácter” demostrado por sus hombres para sobreponerse al tanto del empate local. “Es un triunfo importante porque queríamos hacer bueno el empate de la jornada anterior en casa”.

“Creo que la primera parte es mejorable, porque no tuvimos el balón todo lo que lo debíamos tener y en la segunda mtad nos pusimos rápido por delante y a partir de ahí algo que tenemos que cambiar, porque desconozco el motivo pero cada vez que hacemos un gol damos un paso atrás y le damos la iniciativa al rival”, analizó.

“Precisamente por eso el Sevilla Atlético consiguió hacer el empate, pero luego el equipo tuvo carácter, tuvo reacción y fueron nuestros mejores momentos porque empezamos a generar, una individualidad de Leiva nos permitió volver a ponernos por delante y eso nos puso el partido muy de cara”, continuó desgranando.

“Conseguimos hacer el tercero y menos mal porque si no hubiésemos sufrido en los últimos minutos, porque ellos, a la desesperada, metían balones al área”, continuó.

El preparador subrayó la aportación del bigoleador Roni: “Es un jugador fundamental, que nos da muchas cosas y si encima marca goles eso le va a generar muchísima confianza, porque los delanteros viven del gol” y añadió elogios para Leiva, al que le pidió que participe más del juego pero no dejó pasar la oportunidad de vaticinar que tiene “un futuro muy brillante por delante”.

El míster no quiso entrar en euforias después de tres jornadas sin perder. “Es muy pronto, queda mucho, el grupo es muy fuerte, igualadísimo y nosotros tenemos que ir partido a partido, porque además donde más nos cuesta es en casa, pero si vamos sacando los partidos en nuestro campo y seguimos con este ritmo fuera estaremos arriba en la clasificación”.

“Todavía tenemos que mejorar muchísimas cosas, jugar mucho mejor al fútbol, porque a veces jugamos demasiado directo y eso a mí no me gusta”, recalcó. “La mejor manera de superar una presión alta es jugar”.

Ania pasó de puntillas por la actuación arbitral. "Es que no me gusta mucho hablar de los árbitros. En el campo me ha parecido que el primer penalti puede que haya sido y el segundo se me antoja muy riguroso. Me pregunto si con otro marcador lo hubiese pitado", se cuestionó.