Ania: "Me voy fastidiado, los dos goles del Andorra son errores nuestros"

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, Iván Ania, se confesó “fastidiado” después de que su equipo desperdiciase una ventaja de dos goles y acabase firmando tablas con el Andorra, este viernes en el Nuevo Mirador. El técnico alabó el primer tiempo albirrojo, criticó la actitud de los suyos tras el descanso (“en la segunda parte estuvimos muy mal”), recalcó que los dos goles del conjunto tricolor fueron más “errores de concepto” de sus defensas que “méritos” de los atacantes y expresó su convencimiento de que para lograr el primer triunfo "hay que dejar la portería a cero".

“Hubo una parte para equipo”, resumió. “La primera nuestra, posesión contra presión. Hicimos dos goles, tuvimos otras dos o tres ocasiones para dejar el partido finiquitado, pero no lo hicimos y en la segunda parte no sé el motivo, pero el equipo se vino atrás".

"Aunque no tengas el balón no tienes necesidad de recular tanto", lamentó. "El caso es que no éramos capaces de salir del bloque bajo y cuando la recuperábamos no conseguíamos dar más de dos pases, cuando su presión tampoco era para tanto. Así no haces más que defender, defender y defender pero incluso así los dos goles son perfectamente evitables, más errores nuestros, de concepto, que acierto de ellos”.

“En el primero nunca podemos salir a banda y dejar el centro libre, porque era un saque del portero y la situación había que manejarla de otra manera; y en segundo, cuando un equipo juega con dos puntas contra dos centrales no hay ningún problema porque un atacante se descuelgue y reciba, no hay tiene que salir Jordi Figueras, porque se genera un agujero que aprovecha otro hombre para hacernos el segundo”, detalló. “Nos tiene que servir de experiencia para que no se repita”.

“Más que oficio, nos faltó frescura mental para tener el balón”, valoró. “Si le regalas el balón al equipo que posiblemente mejor lo maneja de la categoría, junto con el Barcelona, es evidente que vas a sufrir, porque tiene un juego posicional muy bueno y te somete. Ahí la clave es estar preparado y no desarmarte y sin embargo nosotros... al final me voy para casa con una sensación mala después de irme al descanso con una buenísima porque creo que en la primera parte fue extraordinaria”.

“En Barcelona acabamos con una sensación buenísima por la segunda parte y en este partido acabas con una sensación malísima por la segunda parte y por el resultado”, sentenció. “El equipo tuvo dos caras totalmente distintas, la del primer tiempo presionante, intenso, vertical y la de la segunda de un equipo temeroso que no fue capaz de tener el balón. Ni siquiera los cambios pudieron aportar nada ofensivamente, porque no teníamos el balón”.

Ania saca como conclusión que queda demostrado que en Primera RFEF “no va a haber ni un partido fácil".

"Te pones a ver al resto de los equipos y hay grandes jugadores, grandes entrenadores, todos los conjuntos están trabajados... en muchos casos parecen partidas de ajedrez, situaciones de fútbol profesional. Esto no es Segunda B, hay los veinte equipos tienen nivel y si regalas, lo acabas pagando”, subrayó.

El míster recordó que su equipo aún no ha perdido, pero añadió: “Estaríamos más contentos con cuatro puntos y necesitamos dejar la portería a cero, porque si cada vez que juegas necesitas dos goles para ganar, habrá veces que no podrás conseguirlo”.

Iván Ania matizó: “Cuando hablo de dejar la portería a cero no estoy criticando al portero [Iván Crespo], es una tarea desde el punta que es el primero que presiona, hasta el portero. Creo que tenemos la portería bien cubierta. No tengo la sensación de que haya tenido responsabilidad en los dos goles del Andorra”.