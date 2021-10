El Algeciras, a por una racha de otro siglo

El Algeciras CF tiene a tiro este domingo (12:00) en El Collao una racha de otro siglo. El equipo de Iván Ania visita al Club Deportivo Alcoyano con la aspiración de lograr la cuarta victoria consecutiva como visitante, un hito que los albirrojos consiguieron por última vez en la histórica temporada 1977/78 que acabó con el ascenso a Segunda. Palabras muy mayores que reflejan el extraordinario momento de un Algeciras que solo ha perdido un partido de nueve, que enlaza seis seguidos en positivo y que defiende puesto de playoff.

El Algeciras afronta la décima jornada del grupo II de la Primera RFEF con un desplazamiento "complicado" para Ania, consciente de que en Alcoy aguarda un rival "muy intenso" que hace de su campo una trinchera. Los rojiblancos regresan al estadio El Collao 32 años después de aquella maravillosa década de los 80 en la que fueron habituales los duelos entre ambos clubes.

Alineaciones probables CD Alcoyano: José Juan; Primi, Raúl, Carlos Blanco, Carbonell, Imanol, Fran Miranda, Dani Vega, Antón, Juanan y Mourad. Algeciras CF: Iván Crespo; Almenara, Robin, Mariano, Tomás, Borja, Víctor López, Iván, Roni, Romero y Leiva. Árbitro: Gonzalo Romero Freixas (Tarragona). Hora: 12:00 (10ª jornada, en directo por Footters). Estadio: El Collao en Alcoy. Antecedentes: La última visita de los algeciristas a Alcoy se remonta a la temporada 88/89 y se saldó con derrota. La última victoria de los albirrojos en El Collao se dio en la 82/82 con gol de Julio Cabello.

Robin Lafarge vuelve tras cumplir sanción a una convocatoria de la que sale el cantera Natera. Es la única novedad en una expedición que sigue sin disponer de Rafa Tresaco y Jordi Figueras, ambos lesionados. Vuelve a repetir en la lista -ya por tercera semana seguida- el canterano Miguel Campaña.

El regreso de Robin al once por Nico Van Rijn se antoja el único cambio a la vista en un esquema que está dando resultados. El Algeciras empató el pasado sábado ante el Betis Deportivo en el Nuevo Mirador, pero los de Ania vienen de haber sacado cuatro victorias en las seis últimas jornadas. Una racha que arrancó en el Clásico ganado en La Línea y que ha continuado a domicilio en Sevilla y Linares.

En el equivalente a una categoría de bronce -antes la Segunda B, ahora la Primera RFEF-, el Algeciras no gana cuatro viajes consecutivos desde la mencionada 77/78, la temporada de estreno de la Segunda B que vio al equipo del Mirador dar el salto de división junto al Almería. Aquel fue el año que el Algeciras se midió en Copa al Real Madrid. Otro hito.

Alejado de cualquier síntoma de triunfalismo y en su línea de tranquilidad, Iván Ania habla de la visita a "un campo difícil" contra "un equipo que es profundo, intenso y si no le igualas esa intensidad te encierra".

"Creo que la clave va a ser saber defender nuestra área; tener claro que tenemos que ser ganadores en ese lado, tener el balón y hacerles daño. El que esté más acertado en las dos áreas se llevará el gato al agua", advirtió el asturiano.

"Somos dos equipos distintos porque tenemos un concepto distinto de fútbol. Ellos son muy verticales, con juego por banda y centro lateral; nosotros intentamos encontrar más gente por dentro. Va a ser un partido disputado", explicó Ania.

El míster, que mantiene las sensaciones que tenía el sábado por el último empate, recordó que no está realizando muchos cambios en el once aunque no está cerrado a alguna variante. ¿Puede ser el momento de Pepe Mena? Ania no se ha puesto una marca de puntos para la primera vuelta de la temporada: "No nos hemos puesto metas de puntos. Tenemos claro el primer objetivo que es la salvación y a partir de ahí hacer el mayor número de puntos posible".

El albirrojo entiende que "las primeras vueltas son un poco de tanteo, con resultados que son más difíciles que sucedan después" y cree que ya ha quedado claro cómo es la categoría: "Llevamos un cuarto de liga, lo suficiente para saber de qué va esta Primera REFE. El nivel es muy alto en todo y resulta difícil ganar los encuentros. Ahora tenemos un momento con una buena dinámica que ojalá nos permita llevar al parón en una buena situación, pero no miro más allá del siguiente partido".