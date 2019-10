Fran Alcoy, el entrenador del CF Talavera, cree que su equipo fue merecedor del triunfo en el Nuevo Mirador ante el Algeciras CF. "Fuimos más efectivos que ellos en nuestra parte", sentenció.

"Veníamos con la intención de ganar, sabíamos de nuestra capacidad", comenzó Alcoy su intervención. "En este grupo no se ven marcadores así, felicito a mi equipo porque estábamos en una situación muy complicada, con muchos dardos y hay que venir aquí, jugarlo y ganarlo", afirmó.

"La primera parte fue del Algeciras, nosotros con el trivote corrimos como tontos", analizó. "En la segunda tuvimos balón, fuimos mejores que el Algeciras, movimos y creo que la victoria fue justa y merecida, además por la temporada tan aciaga que llevamos, porque el fútbol nos ha quitado mucho, no lo podéis imaginar", confesó.

"Hacía falta un triunfo y no es fácil. Además, el Algeciras no me disgustó, movió el balón bien, nos apretó y corrimos detrás y sufrimos, pero creo que el cambio de la segunda parte nos dio más balón con el doble pivote y las salidas a la contra", puntualizó Alcoy. "Un equipo que marca tres goles fuera de su campo merece ganar el partido. Seguimos con la mierda al cuello pero respiramos", acabó el preparador del Talavera.