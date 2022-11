Fran Fernández: "Dimos con el gol quizás cuando no lo merecíamos"

Fran Fernández, el técnico de la AD Alcorcón, resaltó "el valor" de la victoria de su equipo ante el Algeciras CF. "No es fácil ganar a este rival y menos ganar bien como hemos hecho", destacó el alfarero, que no acabó contento con la primera mitad de sus pupilos. "Dimos con el gol quizás cuando no lo merecíamos", confesó.

Fernández vio un partido "con los dos equipos más pendientes de contrarrestarnos el uno al otro que de jugar a lo que sabemos jugar". "Estuvimos bien en la fase defensiva, pero nos faltó más pausa con balón, situaciones claras para generar superioridad y avanzar. Dimos con el gol cuando no lo merecíamos, hubo un penalti, lo paró Jesús y a partir de ahí creo que el equipo fue mejorando. Esta vez nos salió cara", afirmó.

"El gol nos ayudó mucho a terminar bien la primera parte y en la segunda sí fuimos más nosotros y el equipo hizo un trabajo extraordinario", prosiguió.

"Estoy muy contento porque no es fácil ganar en esta categoría ni hacerlo ante el Algeciras y dejar la portería a cero", apuntó. "Ellos tuvieron ocasiones en la primera media hora, en la segunda sí creo que defendimos mejor y salimos muy bien con balón, con más pausa, y tuvimos las ocasiones claras. El rival defendió bien a Pedro Mosquera y nos faltó pausa para que pudiera aparecer, nos costó mucho a encontrarle", insistió.

"Hay que darle valor a esta victoria porque hemos sido capaces de ganarles y bien", dijo. "Jugar bien es eso, es competir bien", sentenció el almeriense.