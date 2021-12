El Albacete va con todo a por el sueño de la Copa antes de pensar en el Algeciras

El Albacete Balompié, el próximo rival liguero del Algeciras CF (domingo a las 12:00), va con todo al duelo de la Copa del Rey que disputará este jueves (21:00) con el Cádiz CF (Primera) en el Carlos Belmonte. Los manchegos entienden que el torneo del KO brinda una oportunidad "para seguir creciendo" dentro de la excelente dinámica que atraviesa el equipo de Rubén de la Barrera.

El Alba no podrá contar este jueves con los lesionados Yaimil, Javi Jiménez y los dos más recientes, Sergi Maeestre y Dani. El técnico entiende que estas lesiones se prolongan la entidad deberá buscar soluciones en el mercado de invierno. "No nos gusta tener a nadie de baja y menos con situaciones que puedan conllevar que los jugadores se pierdan varios partidos. No es bueno. El equipo tiene que sacar capacidad y recursos. Si el periodo de baja se prolonga, tendremos que valorar reforzar la plantilla. Veremos cómo es la evolución. Tiene que pasar tiempo para repetir la prueba. A priori, el tiempo de baja de Maestre será mayor que el del Dani, pero a día de hoy es imposible acotar un periodo", explicó el entrenador.

El rival algecirista encara el duelo con el Cádiz reforzado por los casos de eliminación de equipos de máxima categoría por conjuntos del grupo II de la Primera RFEF, como el Alcoyano, el próximo oponente de la Balona, que apeó al Levante. "Este formato tiene eso. A un partido y en casa del equipo de menor categoría. Además se ha igualado mucho el nivel. La primera RFEF hace que los equipos crezcan, aunque obviamente la diferencia está ahí", señaló.

Sobre el Cádiz, De la Barrera espera una escuadra con hambre. "No creo que estén únicamente centrados en el partido de Liga. Al contrario. Para ellos es una oportunidad de ganar para afrontar de la mejor manera lo que les viene después. Y nosotros, tres cuartas partes de lo mismo. Queremos ganar para seguir con la buena dinámica de juego y resultados. Tenemos una oportunidad de seguir creciendo ante un equipo que nos va exigir y también con la ilusión de pasar de eliminatoria. Es un elemento que motiva", afirmó.

El Alba tiene los cinco sentidos en la Copa aunque no olvida el partido ante el Algeciras del domingo. "Condiciona, pero eso es de nuevo la semana de Ferrol y Alcoyano. Es una oportunidad para todo el mundo. Es verdad que por las circunstancias actuales puede ser que algún jugador repita con respecto al domingo, pero a nadie le desagrada enfrentarse a un equipo de Primera División, el exponerte y el mostrarte en un escenario ideal para mejorar. Es cuestión de jugar bien, competir, intentar superar la eliminatoria y seguir con ello el domingo para que nos permita irnos líderes al parón y distanciarnos del sexto clasificado”, argumentó.

"Si me dices el día de la presentación que a una fecha del parón de Navidad vas a tener la oportunidad de cerrar la semana enfrentando ante un equipo de Primera División en Copa del Rey y de que ganando refuerces aún más el liderato lo hubiese firmado. Se trabaja con la ilusión de conseguir los mejores resultados posibles haciendo las mejores actuaciones posibles. Creo que la situación es muy buena, pero tenemos un infinito margen de mejora. Estamos obligados a ser mejor equipo, a mejorar individual y colectivamente porque las segundas vueltas son más exigentes”, senenció el técnico del Alba.