El Albacete quiere recuperar el liderato tras el chasco copero

El Albacete Balompié espera este domingo al Algeciras CF con el propósito de mantener su inmaculada racha liguera en el Carlos Belmonte, donde solo ha concedido un empate esta temporada. Los locales quieren recuperar el liderato arrebatado por el Villarreal B el pasado viernes. Los de Rubén de la Barrera dependen de sí mismos para acabar 2021 en lo más alto del grupo II de la Primera RFEF.

El rival del Algeciras tendrá que echar mano de un fondo de armario ya que se le acumulan las bajas. Tras la sesión matutina del sábado, el cuerpo técnico albacetista ofreció la convocatoria con las ausencias de los lesionados Dani González, Yaimil Medina, Javi Jiménez y Sergi Maestre. Tampoco estarán en el choque Rafa Gálvez ni Sergi García, aún sin recuperar de los leves problemas físicos que les impidieron estar en el choque copero del jueves. A la lista de ausencias se suma Eric Montes, que cumple ciclo de amonestaciones.

Repite en la lista Rubén Cantero, defensa que ya estuvo en la Copa y es citado por primera vez para un compromiso liguero. También aparecen Pau Resta y Luis Roldán. Entre los citados está el exalgecirista Marc Llinares, que está gozando de poco protagonismo hasta el momento.

De la Barrera tendrá que modificar el once que venció en Murcia al UCAM. "Queremos competir con un once de garantías para finalizar 2021 como líderes", manifestó el técnico este sábado. "Hay soluciones y recursos en plantilla para suplir la baja de Maestre. Si uno no juega, otro lo hará. Estoy tranquilo, aunque concentramos varias bajas, el objetivo volverá a ser ganar. Tenemos que irnos por delante en todos los sentidos, el partido de Copa, pese a la eliminación, ha sido un chute emocional", expresó.

De la Barrera avisa sobre su oponente: "El Algeciras amenaza y ocupa bien los espacios. Tiene buen contraataque. Ha tenido un periodo donde no le ha acompañado los resultados, pero va a ser competitivo y no lo descarto para luchar por algo importante. Tiene recursos, será un partido difícil. Pero si estamos bien nosotros, creo que hemos descubierto el camino".

El mejor local de la categoría lo tiene claro: "Los números refuerzan las sensaciones, tenemos la opción de irnos a Navidad como líderes. Pero el sentimiento de crecimiento es grande y considero que el margen de mejora es amplio, tenemos recursos y estamos tranquilos", concluyó.