Hasta en Albacete reconocen los dos penaltis sobre Romero

Pocas veces una polémica ha generado tanto consenso. Buena parte del entorno que rodea al Albacete Balompié reconoce que el pasado domingo su equipo se libró de sufrir dos penaltis en contra ante el Algeciras CF en las dos acciones que todo el mundo que sigue la Primera RFEF ya ha visto. El empate ya no tiene vueltas atrás, pero el hecho de que hasta el rival conceda que el árbitro se equivocó gravemente alivia un poco el malestar entre la afición del Algeciras CF.

Julio Alonso, uno de los titulares del Alba en el Nuevo Mirador, habló con honestidad en la rueda de prensa posterior al partido cuando fue preguntando por la polémica: "Me voy a mojar, para mí los dos son penaltis", afirmó el lateral. "Unas veces te los pitan y otras no. Creo que son penaltis, pero también te puedo decir que el año pasado me quedo fuera por un penalti aquí que no fue", recordó el ex del Betis Deportivo. "Unos son y otros no son, es fútbol", sentenció.

Desde los medios de comunicación que siguen al líder del grupo II de la Primera RFEF hay de todo en sus crónicas, aunque la mayoría admite que el Albacete salió "ileso" del Nuevo Mirdor. Para El Digital de Albacete"el duelo no estuvo exento de polémica ya que hubo dos penaltis claros a favor del Algeciras en apenas medio minuto y, por fortuna para los intereses albacetistas, el árbitro no castigó ni uno ni otro".

Queso Mecánico dice que "la polémica también estuvo presente, sobre todo con los dos posibles penaltis cometidos sobre Álvaro Romero y de los que el colegiado catalán Calderiña Pavón no quiso saber nada". 5máseldescuento sostiene que el Albacete "salió ileso". "Además hay que destacar un posible penalti de Javi Jiménez sobre Varo al escurrirse dentro del área y contactar. El trencilla catalán no vio nada punible y el Albacete y sus intereses se salvaban en un momento crucial", relata sobre la segunda pena máxima. La primera no la menciona. ABC escribe que "la primera parte del choque quedó marcada por los dos penaltis que el árbitro no señaló a favor de los algecireños, minutos 16 y 17".

Las redes sociales se llenaron tras el partido de comentarios de seguidores del Alba, en buen número reconociendo que el árbitro había perjudicado al Algeciras. También se mojaron algunos de los informadores y especialistas que suelen cubrir el día a día de la categoría como Rafa Maínez.