Admonio y Leiva, en el once de "los grandes olvidados" de la Primera Federación

El algecirista Admonio y el algecireño Álvaro Leiva, del Real Madrid Castilla, han sido incluidos en un once cuanto menos curioso. El periodista Rafa Maínez, uno de los que sigue semana a semana la Primera Federación desde Radio Marca, ha ideado el once de "los grandes olvidados" de la categoría, una alineación que hará varias veces a lo largo del curso.

Maínez explica que se trata de un once de futbolistas de la Primera Federación "que, por lesión o por no contar con demasiadas oportunidades, no han demostrado aún el nivelazo que tienen" y se moja con una primera alineación en la que incluye al albirrojo Admonio, operado de una lesión en el tendón rotuliano, y al algecireño y exalgecirista Álvaro Leiva, que de momento está disfrutando de pocos minutos en el Castilla.

El conocido periodista ha elegido al portero Diego Rivas (Racing de Ferrol); a los defensas Mario Sánchez (Murcia), Pardo (Eldense), Admonio y Retuerta (Deportivo); a los centrocampistas Carles Salvador (Castellón), Isi Gómez (Deportivo), Dani Nieto (Racing de Ferrol) y Álvaro Leiva; y a los delanteros Andrés Carrasco (Murcia) y Joselu Gómez (Racing de Ferrol).

"No sale mal equipo", sostiene Maínez, que avanza que irá haciendo más onces de este tipo a lo largo de la temporada con el único fin de comentar y abrir debate sobre la categoría.

En el caso de Admonio, el zaguero no ha podido apenas competir ya que se lesionó después del debut liguero en Fuenlabrada. Una lesión que le obligó a pasar por el quirófano y que seguramente le impida volver hasta finales de año. En cuanto a la situación de Álvaro Leiva, el aterrizaje de la perla algecireña en Valdebebas está pasando por un periodo de adaptación (lógico y entendible) en un filial repleto de talento donde hacerse un sitio va a requerir tiempo.