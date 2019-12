Abel Gómez, el entrenador del Atlético Sanluqueño, valoró la importancia de los puntos ante el Algeciras CF en un partido que no le agradó en cuanto al juego, pero sí y mucho en cuanto al sacrificio de sus jugadores.

"Fue un partido muy difícil, ante un rival que, como preveíamos, nos lo puso complicado", empezó su intervención ante los medios. "La primera media hora estuvimos imprecisos, dubitativos, sin confianza", prosiguió. "Cuando hicimos el primer gol mejoramos y en la segunda mitad nos tocó sufrir, otra vez con uno menos por una disputa, no sé si es para roja directa, nos empataron y al final el equipo fue capaz de meter el segundo", resumió Gómez, que se queda con "el gran trabajo defensivo" del bloque.

"La efectividad marca la diferencia, está claro, pero un resultado no me va a maquillar el juego. Fue nuestro peor partido en casa pero conseguimos tres puntos, que era lo más importante", afirmó. "El otro día tuvimos ocho-nueve ocasiones y no ganamos, y esta vez nos tocó. Hay que valorar el esfuerzo y lo difícil que es ganar en Segunda B", sentenció Gómez.