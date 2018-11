El Algeciras, con Moha y sin concesiones

Alineaciones probables Algeciras CF: Romero; Juanjo, José Carlos, Berlanga, Pablo de Castro, Melo, Zafra, Alberto, Moha o Bryan, Pipo y Antoñito. Coria CF: Isco; Begines, Jony, Serrano, Redondo, Migue Sánchez, Samu, Pedro Jiménez, Pavón, Chacón y Vega. Árbitro: Sergio Gutiérrez Pérez (Málaga).

Hora: 17:00 (14ª jornada). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Seis triunfos de los albirrojos en nueve encuentros en suelo algecireño. La última vez ganó el Algeciras por 1-0 en la 2016/17.

El Algeciras CF recibe este domingo (17:00) al Coria CF en un duelo con sabor añejo que pone en juego sobre el tapete del Nuevo Mirador la posibilidad de que los albirrojos alcancen el liderato del grupo X de Tercera división. Javier Viso tiene la baja segura por sanción del capitán Iván y la duda de su máximo artillero, Antonio Sánchez, entre algodones toda la semana por unas molestias musculares. El delantero del filial Moha vuelve a ir convocado y no es descabellado que sea el elegido para vestir el '9'.

Tras el empate cosechado en Lucena, el Algeciras sigue al acecho del primer puesto, a un solo punto del Córdoba B (que recibe al Ciudad de Lucena a las 11:30) y empatado con el segundo, el Betis Deportivo (que visita al Xerez Deportivo FC a las 16:15). Los albirrojos cuentan con un colchón de cuatro puntos sobre la quinta plaza por lo que pase lo que pase seguirán en los puestos de privilegio.

El técnico algecirista pierde a uno de sus puntales en el once: Iván Turrillo, que vio en Lucena la quinta amarilla de su primer ciclo. Viso tendrá que recomponer un centro del campo al que podrían volver Melo al pivote y Javi Zafra a una banda para que Alberto haga las funciones del sancionado capitán. Opciones hay muchas porque no hay que olvidar a Aaron, Chapa, Ayala o Borja, y si Viso ha dejado claro algo es que es capaz de atreverse con todo.

La gran incógnita del Algeciras para este choque es la presencia de Antonio Sánchez. La salud del pichichi (ocho tantos) es fundamental en un equipo que ha contado en todos los partidos con el sevillano. De hecho, cuando se tuvo que retirar en Lucena a la media hora, los de Viso sufrieron achaques. Su relevo, el recuperado Bryan, marcó el golazo del empate y se subió a un carro del que no quiere bajarse. El de Fuengirola puede tener su oportunidad en el Mirador. El técnico, no obstante, ha citado al delantero del filial Nasif Moha, autor de un doblete en su debut esta temporada y el héroe de la remontada en Guadalcacín. No sería una locura que jugase de inicio por fin ante su afición.

El Algeciras llega a la decimocuarta jornada del campeonato con la barrera de los 30 puntos a tiro de victoria. La afición del Nuevo Mirador, tras la última exhibición ante el líder, espera a un equipo que esta temporada ha ganado cinco de sus seis duelos en casa y solo ha concedido un punto ante un rival que igualó en el tiempo de descuento, el San Roque de Lepe.

Los de Viso recelan de la mala racha de un Coria que comenzó fuerte la liga pero que se ha deshinchado en las últimas semanas y viene de perder ante el colista. "El Coria es toda una institución en la Tercera división, con un míster que conoce muy bien la categoría y jugadores contrastados", advierte el preparador algecireño.

"El equipo está con ganas de dar una nueva alegría a la afición, aunque espero un rival difícil", avisa. "Ceballos ha conseguido reunir un plantel que mezcla veteranía con juventud, para mí es uno de los tapados del grupo y creo que estará peleando por un puesto en la liguilla", sentencia Viso.