(67-98) El CB Algeciras apaliza a un rival directo, Tijola, y duerme líder

El CB Algeciras se acuesta líder del grupo DA de la Tercera FEB después de imponerse con enorme rotundidad (67-98) en su visita al Tíjola en un encuentro sin historia que los de Miki Ortega controlaron especialmente en un último cuarto impecable. Los algecireños han dado un golpe de efecto al deshacerse con esa contundencia de un equipo que, hasta el momento, se presentaba como rival directo.

El partido comenzó con un intercambio de canastas que rápidamente favoreció a las visitantes, quienes supieron aprovechar la falta de acierto local. El segundo cuarto fue un reflejo de la estrecha lucha por mantener el marcador equilibrado, con Byspania Tíjola rozando la remontada (20-21), pero la consistencia ofensiva de Algeciras mantuvo la ventaja.

Tras el descanso, las algecireñas siguieron castigando el aro rival, llevándose el tercer cuarto por 17-22. La sentencia llegó en el último cuarto, donde un demoledor parcial de 15-32 dejó claro que la victoria no peligraba y cerró el marcador en 98-67.

En lo individual, Marck Mensah fue el referente ofensivo de CB Algeciras con 27 puntos, seguido por Alberto Artiles, con 21 y del escolta jamaicano Romar Anthony Reid, con 20. En Tíjola, C. Belemene Dzabatou destacó con 16 puntos, mientras que E. Domenech Ante aportó 17, aunque sus esfuerzos fueron insuficientes para contener la avalancha visitante.

El juego de Algeciras destacó por sus 17 triples anotados (aunque lanzó en 45 ocasiones) y su dominio en los rebotes, 27 en total frente a los 40 de Tíjola, pero con un impacto mucho mayor al convertir los propios en puntos rápidos. Además, la buena circulación de balón y la capacidad de generar faltas a su favor (19 tiros libres convertidos de 21) contribuyeron a consolidar una victoria que le aúpa al primer puesto, a la espera de que el Jaén FS juegue este domingo en la cancha del Enrique Soler de Melilla.

La estadística del encuentro se puede consultar en este enlace.

Los resultados de la novena jornada y, al término de todos los encuentros, la clasificación actualizada, se puede consultar en este enlace.

El CB Algeciras afronta la décima jornada en el Pabellón Juan Carlos Mateo, donde recibirá al Murgi El Ejido el domingo siete de diciembre a las 12:30.