Alcaraz supera en tres sets a Rinderknech y avanza a cuartos del US Open en Nueva York
El tenista se enfrentará al checo Jiri Lehecka en cuartos de final
El español Carlos Alcaraz derrotó este domingo en tres sets al francés Arthur Rinderknech y se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, fase en la que se enfrentará al checo Jiri Lehecka.
Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo de Rinderknech (número 82) por 7-6 (3), 6-3 y 6-4 en 2 horas y 12 minutos.
También te puede interesar
Lo último