Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar

Alcaraz supera en tres sets a Rinderknech y avanza a cuartos del US Open en Nueva York

El tenista se enfrentará al checo Jiri Lehecka en cuartos de final

Carlos Alcaraz, durante el partido de octavos del US Open frente a Rinderknech
Carlos Alcaraz, durante el partido de octavos del US Open frente a Rinderknech / EFE

31 de agosto 2025 - 22:07

El español Carlos Alcaraz derrotó este domingo en tres sets al francés Arthur Rinderknech y se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, fase en la que se enfrentará al checo Jiri Lehecka.

Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo de Rinderknech (número 82) por 7-6 (3), 6-3 y 6-4 en 2 horas y 12 minutos.

También te puede interesar

Lo último

stats