Alcaraz, su sexto Grand Slam, el regreso al número uno y el mayor premio económico de la historia del tenis

Carlos Alcaraz se coronó este domingo campeón del US Open por segunda vez en su carrera tras imponerse a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4). Con este título, el murciano recupera además el número uno del mundo, dos años después de perderlo.

Se trata de su segundo Grand Slam de 2025, tras Roland Garros, y ya suma seis en total, mientras que el transalpino se queda con cuatro y pierde la gran oportunidad de igualar al murciano. La rivalidad entre Alcaraz y Sinner, bautizada como “Sincaraz”, está marcando la nueva era del tenis. Este año han disputado cuatro finales, incluidas Roland Garros y Wimbledon, convirtiéndose en la primera pareja en protagonizar tres de las cuatro finales de Grand Slam de una misma temporada.

Su duelo nació en Nueva York en 2022, en un partido de cinco sets y 5 horas y 15 minutos que acabó a las 2:50 de la madrugada, récord histórico. Desde entonces, la pugna no ha dejado de crecer. Con su triunfo en Flushing Meadows, Alcaraz vuelve a la cima del ranking con 11.540 puntos, por delante de Sinner, que llevaba 65 semanas consecutivas en lo más alto y se queda ahora con 10.780.

Las fotos del título del US Open de Alcaraz frente a Sinner / Brian Hirschfeld | Efe

Mayor premio de la historia del tenis

Además de conseguir su segundo Grand Slam de 2025 y el sexto de su carrera a los 22 años, Carlos Alcaraz, que va camino de ser toda una leyenda del tenis, ha conseguido el mayor premio de la historia del tenis. El murciano se ha embolsado al conseguir batir a Jannik Sinner una recompensa de cinco millones de dólares, unos 4'3 millones de euros aproximadamente. Sin duda, un incentivo más para un Carlos Alcaraz que sigue deslumbrando a todo el mundo con su alegría, un juego fascinante y su carisma tanto dentro como fuera de las pistas, le han llevado a ser muy mediático.

Este año, el US Open ha batido un nuevo récord al repartir más de 90 millones de dólares en premios, la mayor bolsa económica en la historia del tenis. El torneo neoyorquino mantiene además su compromiso con la igualdad, premiando con la misma cantidad a los campeones masculinos y femeninos, por lo que la bielorrusa Aryna Sabalenka se ha embolsado lo mismo.

El murciano ha conseguido sólo este año premios por valor de 13.882.170 euros, siendo el que más ha recaudado en 2025 dentro de las pistas de tenis y fuera, donde según la lista Forbes es el verdadero líder a sus 22 años de esta clasificación, generando alrededor de 48,3 millones de dólares en ingresos durante los últimos doce meses.