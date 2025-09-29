Alberto Gutiérrez, de Guadiaro, brilla en casa en el torneo de La Cañada del Circuito Albatros

El Circuito Albatros 2025 cerró el pasado fin de semana su paso por Andalucía en su competición regular con su décimo tercero torneo del año, celebrado en La Cañada, Guadiaro (San Roque). En el legendario par 71 diseñado por Robert Trent Jones y Dave Thomas, en el corazón de Sotogrande, se lució el jugador de Guadiaro Alberto Gutiérrez, que firmó una vuelta de 68 golpes, tres bajo el par del campo, para llevarse el premio scratch entre los 120 participantes y lograr así su clasificación para la gran final del circuito que tendrá lugar en Playa Serena, Roquetas de Mar (Almería), el 18 de octubre. Pese a su exhibición no lo tuvo fácil, porque el también local José Ledesma rubricó el par del campo, para acabar segundo a tres impactos de Gutiérrez, que por algo es uno de los integrantes del caddy máster del RCG Sotogrande.

En Primera categoría el triunfo fue para Francisco Javier Gavira, que sumó 39 puntos, tres bajo el par de su hándicap. De esa forma se impuso por un punto a sus dos inmediatos seguidores, Manuel Carlos Agüera y Thomas Gerard, que también completaron una buena actuación con 38 puntos stableford.

En Segunda categoría la victoria fue para Sergio Planell, igualmente con unos buenos 39 puntos. También tuvo una dura competencia, y es que en su caso hasta tres golfistas igualaron a 38 puntos, Jesús Sánchez y Eduardo Ballesteros, que le secundaron en el podio por mejor hándicap de juego, mientras que Ricardo Bas se tuvo que conformar con la cuarta plaza.

En la prueba de La Cañada destacó la alta participación femenina, con veintidós jugadoras en liza, entre las que ganó María José Gil con la mejor puntuación global de todos los participantes. Sumó 40 puntazos para superar así a Belinda Romero (38) y Mar Borrajo (37).

De esta forma Gutiérrez, Gavira, Planell y Gil lograron también su clasificación para la Gran Final del circuito que disputarán todos los campeones del año en Roquetas de Mar a mediados de octubre. De manera que se unen a Carlos Ortega, Carlos Nárdiz, Gonzalo Maldonado, Fernando Moreno, Antonio Piñero, Manuel Martín Álvarez, Carlos Ferreira, Krelskov, Alfonso Pérez-Andújar, George Trowbridge y David Doyle entre los mejores resultados Scratch de Sevilla, Huelva, Roquetas de Mar, Córdoba, Portugal, Murcia, Almería, Motril, Mijas, Montecastillo, Guadalmina y La Garza (Linares).

Ese pasaporte igualmente lo tienen Miguel Marques, José Joaquín Vázquez, Alfonso Muñoz, Craig McAteer, Eduardo Rodríguez de la Vega, Roberto López Ufarte, Norberto Pérez, Christian Skotte, Julio Aguado, José Barroso y Juan Manuel del Río entre los campeones de 1ª Categoría. Jorge Remeseiro, Ricardo Bescansa, Juan José Montes, Luis Marín, James Hannum, Jaime Josa, Aléix Vidal, Andrés Valdivia, Francisco Carneros, Juan Carlos Reina, Juan Palomo y Rafael Sánchez de 2ª Categoría también estarán en Playa Serena, más las campeonas femeninas Carla Godino, Gunnel López, Asunción Moreno, Denise Boutin, Ana Guerrero, María Granados, Louise Skotte, María de Gracia y Lara de Justo, igualmente clasificadas para el citado Máster Gran Final, que por tercer año consecutivo se disputará en las costas almerienses. También aspiran a estar allí los cuatro mejores del ránking sumando las tres mejores tarjetas de los distintos torneos del circuito en los que participen. Todos ellos con el hospedaje incluido.

Ya son más de 1.200 los jugadores que participaron este año en el Circuito Albatros, en una puesta en escena que apuesta por Andalucía. No en vano doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina la región de este a oeste, para poner así el foco en su mayor promoción y desarrollo. Todo ello gracias al apoyo de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roqueta de Mar, las Diputaciones de Granada, Huelva y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Ocean Group, Allianz Global Investors, Corral & Vargas Clínica Dental, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Blis, Asesunion, Bodega 12 PB, Amarga y Pica. También se cuenta con la colaboración de campos como Campano Golf, El Rompido, Playa Serena, El Chaparral, Mijas Golf, Antequera, Zaudín, Aguilón Golf, Alborán, Almerimar, Bellavista, Valle del Este, La Envía, Alhama Signature, Club de Golf Torre Pacheco y Sancti Petri Hills.