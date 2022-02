La agresión al árbitro le cuesta solo 20 partidos al entrenador del Jimena cadete

El Comité de Competición de la Federación Gaditana de Fútbol ha considerado que con una sanción de viente partidos al protagonista y un punto al equipo queda saldada la agresión que el entrenador del equipo cadete del Athletic Club Jimena, Francisco Manuel Moreno Cabra, propinó el pasado sábado al árbitro Marcos Almagro Hierro, adscrito al colegio de La Línea.

Marcos Almagro Hierro fue agredido por Francisco Manuel Moreno al término del encuentro de la duodécima jornada del grupo VI de la Tercera Andaluza cadete que enfrentaba a dicho equipo con el San Bernardo y que concluyó con victoria de los de la Estación de San Roque por 1-6

Una vez finalizado el choque y según la versión de los presentes y la que el propio árbitro reflejó en acta, el preparador se fue hacia el joven trencilla y le propinó varios golpes, fruto de los cuales presentó un hematoma en el pómulo y una herida en el interior del labio, de los cuales aportó parte facultativo.

"Me llovieron los puñetazos", recuerda el agredido. "Me duele mucho el ojo izquierdo y el pómulo; cuando vinieron a ayudarme ya me había dado varios golpes, pero gracias a Dios la cosa quedó ahí".

A pesar de la gravedad de los hechos y del ejemplo que supone para los jugadores no ya de su equipo, sino de toda la entidad, el Comité resuelve con una sanción de 20 partidos, una multa al club y le resta un punto al conjunto cadete “por acciones violentas, racistas, xenófobas, sexistas y homófobas”, amén de sancionar a tres jugadores del equipo, cuya identidad se respeta por tratarse de menores de edad.

El Balón-Tarifa se reanuda

Por otro lado este mismo organismo ha decidido que el Balón Linense-UD Tarifa, que fue suspendido en el descanso porque el árbitro entendió que estaba siendo insultado por un grupo de espectadores y que no recibía el apoyo de los clubes debe reanudarse el 26 de febrero con 1-1, a puerta cerrada, y que será el equipo de La Línea, que además es multado y apercibido del cierre de sus instalaciones, el que corra con todos los gastos que acarree esta segunda mitad.