¿y los abonos 'pa' cuándo? Es la pregunta que buena parte del algecirismo se lleva haciendo desde hace días. Pues bien, la espera no va a durar mucho más porque el Algeciras CF lanzará su campaña de socios y abonados a comienzos de la próxima semana. La directiva tiene listos todos los detalles y ha elegido el lunes a las 18:30 en el estadio Nuevo Mirador para hacerlos públicos. Entre tanto, confía en que la captación para la nueva temporada en Tercera división alcance al menos las cifras de las dos últimas campañas cuando el club logró unos 1.200 fieles.

El Algeciras se va a poner las pilas a partir del lunes para sacar a la luz todos los asuntos que viene cocinando desde que acabó la andadura anterior con el malogrado playoff de ascenso ante el Ibiza. La directiva no ha parado en su labor para tratar de encauzar los muchos frentes que conlleva un club con una economía tan de guerra, una casa donde no se puede dar puntada sin hilo.

El hecho de que la campaña de socios y abonados se haya retrasado algo más de lo habitual ha generado impaciencia entre los seguidores albirrojos, aunque el club entiende que tiene casi todo el mes de julio por delante y el de agosto para volcarse en la tarea de reclutar el máximo número de carnets.

¿Los precios? Aún no hay nada oficial aunque no deberían variar mucho con respecto a los del pasado curso, entre otras cosas porque el presupuesto y la categoría del Algeciras serán los mismos. Puede que la directiva introduzca algunas novedades o descuentos, pero hasta que la campaña no vea la luz es pura especulación.

Hay aficionados que entienden que el club dejó pasar un buen escaparate con la Feria Real para haber lanzado la campaña de socios y abonados antes. No es una idea descabellada porque otras directivas ya lo hicieron en su día y aprovecharon el albero para conseguir los primeros carnets. Sin embargo, en La Menacha han preferido tomárselo con más calma, estudiar mejor las posibilidades y perfilar los abonos a sabiendas de que a fin de cuentas el apoyo que recibirá el Algeciras será más o menos el mismo de siempre. El millar y pico de algeciristas que nunca falla.

A partir del próximo lunes también deberían empezar a cerrarse los flecos de la nueva plantilla que está confeccionando José Manuel Jiménez 'Mané' y Javier Viso. La renovación de Adrián Máiquez y los dos-tres fichajes que faltan ocupan el tiempo del secretario técnico y el entrenador de un proyecto deportivo que aún debe confirmar qué día arrancará los entrenamientos de pretemporada.