Udea se arma de prudencia en su visita al colista

Udea retoma la competición este sábado (20:00) ante el Club Baloncesto Zamora en el pabellón Ángel Nieto, donde los algecireños afrontarán la séptima jornada de la Conferencia Oeste de la LEB Plata.

El vestuario que encabeza Javi Malla regresa a la acción tras un fin de semana de parón y después de haber recargado las pilas sin dejar de trabajar para cohesionar a un equipo que marcha un balance de cuatro victorias y dos derrotas tras un gran arranque de temporada que ha puesto a los de Algeciras en la zona noble de la tabla.

Udea espera dejar atrás las sensaciones de su derrota en casa ante Navarra para volver a la senda de la alegría. Los de Malla visitan al colista del grupo aunque los zamoranos se han rearmado con un jugador fundamental y han levantado el ánimo tras conseguir su ansiada primera victoria. "La diferencia de los dos equipos al inicio podría hacer parecer que va a ser sencillo, pero para nada, va a ser un partido muy complicado", advierte Javi Malla. "Zamora está entrenado por un Saulo, un técnico excelente que conoce perfectamente la categoría, y Zamora es una pista donde Udea no ha ganado desde su regreso a la categoría", subraya el algecireño.

"Ellos han transformado su equipo, que es un conjunto joven, defensivo, que corre la pista... y han estado ahí, han podido ganar más partidos y en la última lograron una victoria importantísima", explica Malla.

Udea sigue con las mismas bajas en una plantilla que pierde para lo que resta de curso a Albert Prior, recién operado de su lesión de rodilla. Los algecireños siguen a la espera de Jere Vucica y Jon Ander Aramburu, y esperan ir metiendo en dinámica a Juanmi López.

"Nosotros tenemos todas las posibilidades dentro de la prudencia. Tenemos que estar bien para poder sacar una victoria que sería algo realmente extraordinario", dice Malla. "Seguimos con nuestros ocho jugadores con los que hemos estado compitiendo en este inicio de temporada y cargados de mucha energía para intentar que los que nos faltan nos puedan estar ayudando pronto", sentencia.

El CB Zamora, reforzado

El CB Zamora logró su primera victoria antes del parón, un triunfo balsámico ante Melilla en casa que ha puso fin al nefasto comienzo con cinco derrotas seguidas. El ex de Udea Erikas Kalinicenko fue clave en esa primera alegría.

El parón ha servido al Zamora para recuperar a una de sus principales bazas, Jacob Round. El alero regresa a las pistas tras dos meses en el dique seco. Saulo Hernández, el técnico, no quiere descargar toda la presión en la vuelta de Round. "No es justo hablar de él como un salvador, también porque no necesitamos ningún salvador".

Saulo asume que Udea "no es el Algeciras de los últimos años, que luchaba por mantener la categoría, ahora tiene como objetivo ascender". "Es un equipo que lleva muchos años con su entrenador y sabe perfectamente a lo que juega", señala.