Yuri Berchiche asegura que "el corazón" le "pedía" ir al Athletic

Yuri Berchiche aseguró en su presentación como nuevo jugador del Athletic Club que llega al equipo rojiblanco "con la máxima ilusión" y añadió que decidió dejar el París Sant Germain y aceptar la oferta bilbaína porque "el corazón" se lo pedía.

"La motivación ha sido, sobre todo, las ganas que yo tenía de venir. Me guío por mis sentimientos. Hago lo que me pide el corazón y el corazón me lo pedía. No lo podía rechazar", confesó el jugador guipuzcoano en la rueda de prensa de presentación que compartió en San Mamés con el presidente, Josu Urrutia.

Berchiche tiene claro que su "adaptación" al grupo "va a ser fácil" porque "todo el mundo habla maravillas de este vestuario", en el que se va a encontrar con compañeros con los que compartió equipo como Mikel San José, Ander Iturraspe -a quienes conoció en el juvenil del Athletic-, Dani García o Ander Capa.

Por otro lado, el defensa subrayó que el nuevo proyecto rojiblanco, que arrancará el próximo lunes a las órdenes de Eduardo Berizzo, le parece "muy interesante", entre otras cosas, porque "la idea de juego" del técnico argentino le "encanta".

"Se han hecho buenos fichajes. A Cristian (Ganea) no le conozco mucho, pero Dani García y Capa tienen muchos partidos a sus espaldas y son referentes. Al final veremos dónde estamos, pero hay base para hacer un buen año", dijo.

Berchiche señaló también que su pasado en la Real Sociedad no le hizo dudar sobre su fichaje por el Athletic. "No lo piensas. Me ha venido la oportunidad ahora y la tenía que coger. Era lo mejor para mi futuro y, además, al lado de casa", recalcó.

"Estoy muy contento y agradecido al club por haber hecho el esfuerzo que han hecho, que no ha sido fácil. Vengo con la máxima ilusión de aportar la experiencia que he cogido en un gran club para lograr los objetivos", incidió.

Por su parte, Urrutia agradeció al futbolista su "apuesta" por el Athletic. "Viene de un gran equipo a otro gran equipo. Creemos que no se ha equivocado", destacó el presidente, quien no dio por cerrado el capítulo de fichajes porque la "obligación" del club es "estar siempre al tanto" del mercado.

"No podemos cerrar el plazo antes del 31 de agosto. La obligación es estar siempre en disposición de mejorar el equipo", añadió Urrutia, quien aseguró que "no" han intentado el fichaje del navarro Mikel Merino, a quien se vincula en los últimos días con la Real Sociedad.

Urrutia, por último, tampoco avanzó nada de posibles descartes en el grupo de 34 futbolistas con los que empezará a trabajar Berizzo porque, dijo, al argentino "no le incomoda trabajar con un número importante" de jugadores.

"El entrenador es el que ha provocado esa situación porque no es algo que le moleste. Luego irá tomando decisiones", concluyó