El Xerez recurre a un clásico antes de visitar Los Barrios

La Unión Deportiva Los Barrios se medirá mañana (17:30) en el Gabriel Clavijo de Palmones a un Xerez CD (el Xerez de toda la vida, el que llegó a militar en Primera) con una importantísima novedad, la presencia en su banquillo de todo un clásico del balompié andaluz: Antonio Montero Nene. El preparador malagueño fue presentado ayer después de que a última hora del martes fuese relegado de sus funciones a Juan Pedro Ramos El Pirata, después de que su equipo, decimoquinto en el grupo X de Tercera, solo hubiese firmado una victoria en las siete primeras jornadas.

Nene Montero regresa al Xerez CD después de dos décadas. O casi, porque dirigió al equipo azulino en el ejercicio 1999/2000, en el que le clasificó para disputar una fase de ascenso a Segunda división, una liguilla en la que el ascenso se lo adjudicó el Universidad de Las Palmas. Fuera se quedaron junto al Xerez, el Hércules y el Zaragoza B. Los azulinos se habían proclamado campeones de invierno con 39 puntos y a falta de tres jornadas para el final de la competición regular ya habían asegurado su concurso en la liguilla. Al final sumaron 69 puntos, por los 73 del Granada, que fue campeón de grupo.

Durante su presentación Nene Montero se confesó "muy ilusionado" de regresar a un banquillo al que llega de la mano de su "amigo" Luis Oliver, que fue el que le pidió que abandonase su semi retiro, en el que se limitaba a dirigir una academia de fútbol para jóvenes en Málaga. El objetivo, que ahora se antoja lejano, acabar en una de las cuatro primeras posiciones. "Será complicado", admite.

"Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, con las mismas que cuando empecé", dijo el nuevo míster del próximo rival de la Unión. "Veinte años han transcurrido muy rápido y me duele volver para suplir a un compañero y más a un jugador mío en mi primera etapa aquí, que es una gran persona, que va a seguir en esto y que terminará triunfando".

"Vengo con mucha humildad, ahora soy otro Nene, ya no puedo gestionar un vestuario como antes ni puedo dirigir al equipo como entonces, el fútbol ha cambiado, por eso he comentado que llego con la ilusión de un chaval que acaba de sacarse el título de entrenador.", recalcó. "Algunos me verán mayor y lo soy, pero esa experiencia voy a ser capaz de transmitirla a los jugadores para tratar de conseguir los objetivos".

El preparador malagueño desterró de su vocabulario "la palabra miedo para encarar este reto". "No puedo tener miedo a nada ni a nadie, lo que sí tengo claro es la gran responsabilidad que conlleva entrenar a un club como al Xerez", reflexionó. Las categorías están ahí pero este club es de otra categoría muy superior. Esa palabra, responsabilidad, es la que voy a imponer a mis futbolistas desde hoy. A los entrenadores que hemos pasado poco tiempo en estas categorías siempre nos cuesta bajar pero yo no lo he dudado porque es el Xerez. Hubiese venido aunque estuviese en Regional".

El malagueño conoce a muchos de los integrantes de su plantilla pero el grupo X lo ha seguido. De todos modos se califica como "un picado del fútbol" y añade: "Cada lunes me empapo de todo lo que pasa en todas las categorías. Hay muchos entrenadores jóvenes que han sido jugadores míos y me gusta seguirles para ver cómo les va".

De cara al partido de mañana en Palmones contra la Unión Deportiva Los Barrios asegura que no van a "cambiar demasiadas cosas".

"El equipo está bien trabajado y tiene buenos jugadores", sostiene. "Ha pasado lo que ha pasado, que hay detalles que marcan los partidos y en vez de ganar, pierdes. Si eso no hubiese pasado, Nene Montero no estaría aquí. Hay que sacar esto adelante, me toca inyectar al grupo autoestima".

Bajo su punto de vista, el reto será "complicado porque el grupo es duro, están todos los filiales y todos los filiales tienen buenas plantillas, hay que trabajar mucho".

Por último, pidió a la afición "máximo apoyo porque esto es cuestión de todos" y tener "fe y paciencia. No estamos en el lugar deseado pero con trabajo y dedicación estos chavales van a sacar esto adelante. La Liga es muy larga y en las últimos jornadas es cuando hay que estar metidos arriba, esto es como una carrera de fondo".