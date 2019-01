El Xerez DFC hace autocrítica tras su "insuficiente" empate con el Arcos

El Xerez DFC no está nada satisfecho con el empate conseguido el pasado fin de semana en Arcos. El lateral Marcelo Villaça, que el curso pasado logró el ascenso con el Sanluqueño y conoce mejor que nadie la dificultad que entraña meterse en el grupo de arriba considera el punto “insuficiente” pero desliza la importancia de no dejar de puntuar.

El azulino, de todos modos, no esconde su malestar: “Nos sabe muy mal el empate porque nosotros siempre salimos a ganar. No obstante, soy optimista y siempre quiero verle el lado positivo a todo, llevamos quince jornadas sin conocer la derrota y dentro de siete días tenemos otra oportunidad para seguir sumando”, dice.

Además, resalta: “Tenemos que hacer autocrítica, sabemos que en la primera parte no estuvimos como en la segunda y tenemos que exigirnos jugar los novena minutos como los de la segunda mitad si queremos sumar de tres en tres”.

Masegosa se culpó del empate por no saber transmitir al vestuario la importancia que tenía que ganar. Marcelo no comparte la opinión: “El míster ha mirado por nosotros, ha mirado para dentro y se ha culpado de lo que ha pasado. Nosotros también tenemos que tener claro que no entramos al partido como en la segunda parte, no es que el míster no nos haya transmitido”