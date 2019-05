Curtido en mil batallas, Andrés García Tébar, técnico del Xerez DFC, sabe lo mucho que su equipo se juega mañana ante la UD Los Barrios. El albaceteño se muestra cauto pero confiado y considera que la cita frente a la Unión es “la más importante” que van a jugar en el devenir de la temporada. Además, destaca el buen momento de los de Carlos Ríos, no duda del respaldo de la afición xerecista y mantiene la duda de Adrian Gallardo.

-¿Cómo define la cita frente a Los Barrios tras la derrota ante el Cádiz B?

-Es un encuentro tremendamente importante, primero porque es el próximo y también porque es el más importante que vamos a jugar en el devenir de la temporada. No sé si es una final o no, eso lo podré contestar al final del encuentro y después de la jornada pero no hay dudas de que es importantísimo.-¿Qué versión espera de Los Barrios?

-Es un equipo que está en una excelente dinámica, es muy sólido, tiene muy claro a lo juega, se define por un un fútbol muy práctico, atrás se equivocan poco, juega directo y a partir de segundas jugadas y de prolongaciones y, a estas alturas de temporada y aquí en Chapín, no creo que vaya a cambiar. Comete pocos errores y nos lo pondrá tremendamente complicado.

-¿Le preocupa la falta de gol?

-Es un problema y ha coincidido que en los dos últimos partidos no hemos marcado y te penaliza. Pero, bueno, es un problema del fútbol en general. Está claro que si no marcamos goles, no podemos ganar. -¿Puede pasar factura al vestuario el tropiezo frente al Cádiz B?

-A nadie le gusta perder y mucho menos después de la dinámica que teníamos. No fue nuestro mejor partido y no quiero buscar excusas pero si hay un enemigo de verdad para el fútbol ese es el viento. Fue complicado ver un buen partido de fútbol. Aún así, insisto, nuestras prestaciones no fueron las mejores. Te fastidia en el sentido de que sin ese penalti es difícil que hubiésemos perdido, hacía tiempo que no venía un partido con ninguna ocasión por parte de los dos equipos. La derrota nos tiene que fortalecer, lo que tenemos que hacer es autocrítica y mejorar algunas cosas que no hicimos bien para mejorar. No creo que nos pase factura anímicamente, todo lo contrario. A veces, no somos objetivos. A veces, los análisis que se hacen desde los buenos resultados tapan algunas situaciones que son mejorables, desde la derrota, no. Si somos inteligentes y hacemos autocrítica, que debemos hacer todos y yo el primero, debe ser positivo.

-¿Cuántos puntos cree que hay que sumar para alcanzar el ‘play-off’ a falta de tres jornadas?

-Ahí no entro esta vez. Creo que la pasada semana cuando hablé de ganar tres partidos antes del encuentro ante el Cádiz no elegí la frase más adecuada. Me parece una barbaridad ahora hablar de tres partidos y de qué puede o no hacer falta. Lo que tenemos que hacer es estar centrados única y exclusivamente en el partido del domingo, que es el que vale. Todo lo demás es hacer cábalas, no corresponde.

-De todos modos, su equipo depende de sí mismo y eso sí que es un plus...

-Lo es sin lugar a dudas. Cuando me hice cargo de la plantilla, a cinco o seis puntos del cuarto, y con muchos equipos por delante, pensaba que llegar a las últimas jornadas con opciones, con vida era importante y ya depender de nosotros lo máximo. Gracias a Dios esa situación se da. Con todos los respetos hacia el rival, que está en una excelente dinámica, si sumamos los tres puntos luego ya pensaremos en otras cosas. Ahora mismo, Los Barrios.

-En una cita tan importante, ¿qué espera de la afición?

-No tengo dudas de su respaldo. El club también ha puesto todo tipo de iniciativas para que Chapín presente una gran entrada y nuestra hinchada es consciente de lo que nos jugamos el domingo. Ellos no van a fallar y lo que espero y deseo es que nosotros estemos a su altura.

-¿Llegará Adrián Gallardo al domingo?

-Nos quedan dos días y la progresión está siendo buena pero, realmente, es complicado que llegue. Lo que sí está claro es que vamos a agotar todas las posibilidades. Si hay un partido en el que hay que correr riesgos es el de este domingo. Agotaremos todas las vías para ver si podemos contar con él si no de inicio sí en un momento determinado. Quiero ser optimista pero siendo sinceros va a ser bastante complicado.