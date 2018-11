Viso: “Se puede salir contento con este punto porque lo trabajamos”

Javier Viso, el entrenador del Algeciras CF, quería algo más que un empate en Lucena, pero se dio por “contento” con “un punto que hemos trabajado bien”.

“Satisfecho por un punto no suelo estar porque siempre intentamos ganar los tres, pero el Ciudad de Lucena nos ha creado peligro, ha jugado bien y me ha gustado. Para mí fue un partido bonito e intenso, con oportunidades para los dos y el empate me parece bien en ese sentido”, manifestó el algecireño.

“Siempre quiero ganar pero se puede salir contento de aquí porque hemos trabajado bien. Ellos salieron fuertes, presionaron y nosotros fuimos aguantando hasta que cogimos el ritmo, pero después acusamos la lesión de Antonio porque perdimos el referente arriba, parece que dimos un pasito atrás”, opinó.

Viso entiende que el Lucena “impuso su ritmo” durante muchos minutos y calificó el tanto de Bryan como “un golazo”. “Bryan es muy bueno, ya lo hemos visto”, remarcó.

El técnico quitó hierro al gol de los celestes: “Ellos apretaron y nos marcaron en un despiste, no es cuestión de Pablo ni nada”.

“El equipo sabe lo que quiere”, subrayó Viso. “Buscamos el segundo gol, arriesgamos demasiado, lo hemos buscado y no ha llegado, pero veo al equipo muy sólido... Igual no ha sido tan malo sacar el punto aquí”, deslizó.

Sobre Antonio, Viso dijo que “parece que estira la pierna al intentar hacer un control y se le engarrota, vamos a ver cómo está estos días. Es complicado porque estamos acostumbrados a jugar con él y hay que adaptarse, pero el Lucena no dio facilidades apenas”, sentenció.