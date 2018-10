Viso: “Es la primera vez que damos tantas facilidades atrás”

Javier Viso, el entrenador del Algeciras CF, quitó hierro a la derrota de su equipo en Ceuta, la segunda de la temporada. “No pasa nada, fue un partido a la altura de lo esperado y el Ceuta estuvo muy bien”, afirmó.

“Al final tuvimos un remate claro de Ayala y creo que pudimos conseguir el empate, pero el portero hizo dos-tres paradones en llegadas claras”, lamentó.

“El fútbol es así, el Ceuta hizo un gran partido y quizás podríamos habernos llevado el empate pero no fuimos capaces. No hay que darle más vueltas”, zanjó.

Viso reconoce que el Algeciras no estuvo fino atrás: “Es la primera vez con tantos problemas en defensa en los tres goles, no se pueden dar tantas facilidades y ellos lo han aprovechado”.

El algecireño habló de “desajustes grandes”. “Es verdad que arriesgamos mucho atrás, intentamos ser valientes y el rival también juega”, matizó.

“Se veía muy fácil cuando perdíamos el balón, el Ceuta salía con velocidad y nos creó peligro. Tenemos que analizar el por qué”, prosiguió Viso.

“El Ceuta lo hizo muy bien con diez futbolistas”, apuntó sobre la expulsión de Segura. “No fuimos capaces de romper esas dos líneas de cuatro y las veces que llegamos con peligro el portero hizo su trabajo”.

“Estoy contento por la actitud porque perdiendo el equipo no se desmelenó, seguimos jugando, con el balón, creando peligro. Me gustó mucho el partido, nuestra actitud haciendo un trabajo muy serio y el Ceuta me encantó”, sentenció Viso.