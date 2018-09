Viso: "No estoy contento del todo porque tras el 0-2 nos relajamos"

Javier Viso, el entrenador del Algeciras CF, se confesó con una sensación "agridulce" tras la cuarta victoria seguida de su equipo, invicto e imbatido: "No me voy contento del todo. Estoy feliz con el resultado pero no con el juego ni con la intensidad".

"Hemos sido muy superiores en la primera parte como así lo ha reflejado el marcador, nos hemos adueñado de todas las facetas del juego. Hemos hecho un buen partido y hemos sabido darle el balón a ellos y aguantar en nuestro campo", comenzó con su análisis. "Sin embargo la segunda parte me ha dejado con sabor agridulce. El Algeciras no puede permitir que un equipo en inferioridad numérica se haga dueño del balón, nos hemos relajado y hemos perdido esa intensidad que yo quiero que el equipo tenga", explicó.

El técnico resaltó "el trabajo de Antonio" y concedió que la lesión del ariete trastocó pronto los planes. "Se ha visto lo que Antonio hace por el equipo, lo que lleva haciendo desde que empezó la temporada, y luego se ha visto un equipo diferente".

Viso también destacó a Romero por "dos intervenciones espectaculares" que evitaron que el rival se metiese de nuevo en la pelea por los puntos.

"El Utrera está muy bien trabajado, tiene muy buen equipo, me ha gustado", aseguró Viso, que, a pesar de todo, valora lo cosechado por sus pupilos en este arranque. "Son cuatro victorias muy difíciles, parece que jugamos contra un rival menor y no es así, de hecho sólo hay que mirar los resultados. Creo que tenemos que ir pasito a paso, pero es cierto que estamos presentando las credenciales".