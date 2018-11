Vicente González: "Nos avergüenza, no estuvimos a la altura de la afición, la ciudad ni el escudo"

El entrenador de la Unión Linense, Vicente González, pidió disculpas a la afición de La Línea y asumió la responsabilidad de la derrota en Algeciras.

“Estas enormes diferencias son muy fáciles de explicar. Un equipo ha hecho muy bien su trabajo y nosotros no hemos estado a altura ni de nuestra afición, ni de nuestra ciudad, ni de nuestros escudos y colores. Nos han pasado por encima y no hemos dado la talla”, dijo tajante.

“A los jugadores hay que decirle las cosas que se suelen decir en un vestuario, pero que la semana que viene es la jornada siete. Por perder de 40 no nos expulsan de la competición. Es una derrota dolorosa, que no queremos, que no nos gusta y nos avengüenza de la forma que se ha producido, pero la semana que viene hay otro partido y hay que sumar la cuarta victoria. Si podemos, encadenar dos o tres seguidas, que ya hemos pasado, en teoría, las salidas más fuertes. Hay que seguir sumando y aprender de estas lecciones que da el deporte”, entendió el preparador linense.

“Nosotros tenemos un juego que estamos tratando de desarrollar, pero cuando lo que trabajamos durante la semana no se acerca a lo que hemos visto en la cancha es muy complicado”, explicó González. “Los jugadores seguro que intentan hacerlo lo mejor posible, pero en un partido en el que rival no perdona, los errores propios hacen que cada fallo nos cueste caro. Nos han hecho un 10-0 en el último minuto y medio del primer cuarto y ahí se ha acabado el partido. Los jugadores han dejado de creer”, insistió.

“Doy por bienvenida esta derrota si nos sirve para aprender, porque Udea es el mejor equipo de la categoría. Tenemos que intentar estar entre los cinco primeros de arriba para salvar al equipo. Aquí no hay que condenar a nadie”.