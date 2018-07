Varane y la gota que colma el vaso

El reciente campeón del Mundial de Rusia Raphael Varane afirmó que siempre le ha molestado cuando se le ha pedido tener que parecerse a otros jugadores, incluido su compañero de equipo, capitán y pareja en el centro de la defensa del Real Madrid, Sergio Ramos.

"Me pone de los nervios ¿acaso le piden a Sergio Ramos tener que ser otro? La gente me acepta como soy. Desde los siete años me dicen que soy un buen chico. Pero tengo carácter", aseguró el jugador en una entrevista que este miércoles publica el diario L'Équipe.

El joven defensa central, de 25 años, quiso destacar su perdurabilidad en un club de la exigencia del Real Madrid (llegó a la entidad blanca hace siete veranos), al confirmar que "no se puede tener la carrera" que ha hecho "sin carácter, no existe eso, es imposible".

"Yo he remado en contra desde pequeño; ahora mi carácter se ha podido ver, pero siempre ha estado ahí", dijo.

Varane, que consiguió certificar en el estadio Luzhniki de Moscú el histórico doblete Mundial-Liga de Campeones este año, reveló que en el vestuario siempre da la cara por el grupo y asume su liderazgo en los equipos para los que juega.

"Cuando hay que hablar, ahí estoy yo, cuando hay momentos duros, ahí estoy yo; en el descanso del partido ante Croacia -de la final del Mundial- fui yo quien dijo a los compañeros que había que ser positivos, que ganábamos 2-1 y la primera parte ya había quedado atrás a pesar de los malos momentos vividos", comentó el zaguero.

El jugador merengue calificó a su compañero de la selección francesa y joven promesa mundial Kylian Mbappe como un "monstruo" y un "extraterrestre". "He conocido algunos extraterrestres, pero pienso que es la primera vez que encuentro a un joven extraterrestre", confesó el galo.

El central se unió al grupo de jugadores que han ganado el mismo año el Mundial y la Liga de Campeones, en el que figuran, entre otros los alemanes Franz Beckenbauer o Gerd Müller, en 1974, o su compatriota Christian Karembeu y el brasileño Roberto Carlos, que lo lograron en 2002.