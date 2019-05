Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, ha comparecido desde Jerez en la previa de la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, en la que ha indicado la dificultad para frenar a Leo Messi, a la vez que ha resaltado la importancia del partido para su equipo.

Momento idóneo

"Es un momento idóneo porque es una final. Y las finales se juegan pocas veces. Nosotros estamos aquí para intentar ganar al Barcelona. No creo que la eliminación contra el Liverpool sea definitivo para el partido, pero sí lo que podamos hacer uno y otro equipo sobre el campo. Vamos a intentar poner en dificultades a un extraordinario equipo. Vamos con toda la ilusión por intentar ganar esta final".

Posibles sorpresas

"Los dos tenemos estructuras definidas y la sorpresa puede venir por el talento individual de los jugadores. Los dos equipos nos conocemos perfectamente. No espero grandes sorpresas".

Importancia de los detalles

"Si todo transcurre con normalidad creo que los detalles van a decidir la final. Lo normal es que el Barcelona tenga más ocasiones que nosotros. Nosotros también tendremos que generar las nuestras para ganar. La eficacia en las áreas será lo que definirá el marcador".

Coquelin y Kondogbia

"Todos tienen posibilidades de jugar. No vamos a cambiar el dibujo habitual. Después del entrenamiento de hoy le daremos la última vuelta de tuerca para decidir el once. Lo que peor me sabe de esta final es tener que discriminar, dejar a varios fuera y hacer los cambios. Lo siento y es el peor trago que voy a pasar. Espero estar acertado en todas las decisiones".

Frenar a Messi

"La mayoría de entrenadores no sabemos como parar a Messi. Lo intentaremos buscando que tenga la menor participación posible y esperar que no tenga su día más acertado. Puede que mañana no tenga su día de mayor acierto".

Experiencia del Barcelona

"Tenemos la experiencia que tenemos. Puede faltarnos, pero nos sobra corazón. La experiencia se acumula jugando partidos como este. Pero esta temporada hemos jugado muchas finales. En algunas semanas hasta dos".

¿Siente que es el partido más importante de su carrera?

"Tengo una larga trayectoria y bastante exitosa. A partir de aquí, para un entrenador el partido inmediato siempre es el más importante. Este es un partido al que deseábamos llegar. Jugamos siete semifinales, cinco de Copa y dos de Europa League. Al final nos llegó este partido. Lo vamos a trabajar como cualquier otro y disfrutarlo, por supuesto. Desde el disfrute y la decisión intentaremos ganar. Desde que empecé a entrenar a niños siempre quise entrenar todos los partidos".