Valderrama inspira a la Armada más joven

La Armada española afila ya los palos para el Andalucía Valderrama Masters, torneo del Circuito Europeo de Golf que se celebrará del 18 al 21 de octubre en el Real Club Valderrama de Sotogrande (San Roque). La cita patrocinada por la Junta de Andalucía será una vez más objetivo prioritario para los jugadores nacionales, conscientes de la especial trascendencia por sus ecos históricos, por el campo en que se celebra y por el peso de su anfitrión, Sergio García. Acudirá la plana mayor del golf español, entre ellos tres ganadores de esta temporada: Adrián Otaegui, Pedro Oriol y Scott Fernández.

El Andalucía Valderrama Masters se encuentra ya en la cuenta atrás del torneo con un escenario privilegiado, que llegará en perfecto estado tras los últimos retoques a su inmaculado recorrido. Además, su situación en el calendario lo convierte en el último torneo regular y abierto del European Tour, que luego viaja al WGC - HSBC Champions, de acceso limitado, y a los tres torneos de la fase final.

El club sanroqueño tiene a punto un campo muy mejorado para la gran cita

"Jugar en Valderrama es una pasada", sostiene Adrián Otaegui. El pirata (21/11/1992) está disputando su quinta temporada completa en el European Tour en su mejor año hasta el momento. Instalado en la zona alta de la Carrera hacia Dubai, el vasco logró en el Belgian Knockout su segundo título en el circuito y llegará a Valderrama con las máximas aspiraciones después de haber finalizado duodécimo en 2017, en su última aparición.

"Valderrama es uno de mis campos favoritos, sin duda, y es mi campo preferido en España. Siempre está en condiciones increíbles. Es exigente y te obliga a mantener la bola en juego; cuanto más lo juegas, mejor lo conoces y mejor resultado puedes hacer. Los greenes son pequeños, te obliga a ser muy preciso con los tiros a bandera y tienes que atacarla siempre por el lado bueno. La estrategia puede variar de un día a otro dependiendo de dónde venga el viento y de cómo esté preparado el campo", analiza.

"Tengo la suerte de haberlo jugado mucho, lo conozco bien aunque no he vuelto desde el año pasado. Tiene tantos hoyos buenos que no sabría cuál elegir. Me gustan mucho los pares tres, son muy exigentes: en el 6 han cambiado un poquito el green y ya no tiene tanta pendiente, el 12 me parece un par 3 increíble y el 15 también me gusta. Jugar en Valderrama es una pasada, te exige jugar tu mejor golf y eso me motiva", desgrana Otaegui.

Pedro Oriol asegura que "si juegas bien en Valderrama jugarás bien en cualquier campo del mundo". El madrileño (26/07/1986), curtido en mil batallas en el Challenge (ganó el prestigioso Rolex Trophy en 2017) y el European Tour, llega a los últimos compromisos del año después de haber recibido una inyección de moral al imponerse en los European Golf Team Championships junto a Scott Fernández.

"Siempre que me preguntan cuál es mi campo preferido pienso en Valderrama por muchas razones: por su historia; por los grandes campeones, antes Seve y ahora Sergio; y por el mítico hoyo 17. Pero también porque es un reto continuo en cada golpe que das", afirma.

"Si juegas bien en Valderrama jugarás bien en cualquier campo del mundo", insiste. "En España tenemos mucha suerte de que haya un campo como Valderrama donde se celebran torneos de talla mundial, en buena parte gracias a Jaime Ortiz-Patiño".

Scott Fernández recuerda que "empezar mi carrera deportiva en Valderrama me dio un plus increíble". El granadino (03/08/1992), que este año está jugando su primera temporada completa en el European Tour después de su breve y exitoso paso por el Challenge, volverá al campo donde se estrenó como profesional. Después de proclamarse campeón de Europa por parejas con Pedro Oriol, llegará rebosante de ilusión.

"Tengo ilusión y muchas ganas de que llegue el Andalucía Valderrama Masters, el último torneo del año y el fuerte de la temporada regular, un torneo puntero, un orgullo como andaluz y español. En Valderrama jugué mi primer torneo profesional (Open de España 2016) gracias a una invitación de Sergio García, y estoy muy agradecido: empezar mi carrera deportiva en ese campo que ha albergado la Ryder Cup, en Andalucía, y en nuestra tierra, me dio un plus increíble.

"El primer torneo que vi del European Tour fue el Volvo Masters de 2006 o 2007, fui con mi padre y recuerdo a Sergio y a todos los jugadores punteros. Me impresionó el sonido de los golpes entre los alcornoques y cómo se ven los greenes desde las calles y los tees", rememora.

"De Valderrama me gustan todos los hoyos, me encanta el campo, es muy complicado y debes tener muy bien medida tu estrategia. Es un campazo que te exige estar muy fino. Doy las gracias a la directiva por lo bien que me han tratado siempre", destaca el granadino.