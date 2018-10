Sergio García: "Nunca pensé que podría ganar aquí tres veces"

Sergio García, visiblemente feliz después de lograr su triplete en el Andalucía Valderrama Masters, admitió ayer que el error cometido por su más directo rival, el irlandés Shane Lowry en el hoyo 17, le permitió afrontar los últimos momentos de la competición convencido ya de que la victoria estaba en su bolsillo. “Me ha ayudado a jugar los últimos hoyos más tranquilo y conservador”, dijo en su comparecencia ante los medios.“A pesar de lo mucho que me gusta este campo y lo bien que se me da, nunca había pensado que podía ganar tres veces, sobre todo después tantos segundos puestos en el Volvo Masters”, reflexionó. “La gente puede creer que solo por venir está ganado, pero no es así. Valderrama es muy exigente y me siento afortunado por jugar como he jugado”El castellonense se deshizo en elogios para el escenario del torneo, que se ha visto sometido a un duro examen como consecuencia de las precipitaciones del largo fin de semana, que fueron obligando a continuos aplazamientos: “Es increíble cómo ha estado el campo con la que ha caído, todos en Valderrama tienen que estar orgullosos”, recalcó.“Gracias a que el torneo se ha celebrado en Valderrama se ha podido jugar, y se ha podido jugar bien”, abundó. “En cualquier otro campo tendríamos barro hasta el cuello”.“Ha estado blando, pero en ningún momento pisabas barro”, significó. “Las calles estaban de maravilla y los greens también, a buena velocidad”.