El VAR satisface al colectivo arbitral

Los árbitros españoles proclamaron su satisfacción por la implantación del VAR en LaLiga y achacaron a su influencia la reducción en el número de tarjetas y simulaciones.

"La línea es extremadamente satisfactoria", manifestó en rueda de prensa el ex colegiado Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol, que estuvo acompañado durante el acto por el colegiado aragonés Clos Gómez.

El VAR rectificó en diez ocasiones a los árbitros durante las tres primeras jornadas disputadas en la Liga española, según Velasco. Fueron 29 partidos, 362 incidentes chequeados, 10 revisiones VAR y una media de 12,55 chequeos por partido. Se registró una intervención cada 2,9 partidos, lo que respeta la media internacional.

Velasco destacó que se computó una media de tarjetas de 4,34 en estas tres jornadas, el mejor registro en los últimos 27 años. Desde 1991 no había menos tarjetas y sólo una de ellas fue mostrada por simulación.

Eso sí, el presidente de los árbitros españoles reconoció que deben mejorar en la aplicación del tiempo de prolongación de los partidos, que "debe ser más preciso".

La rueda de prensa de Velasco llegó justo un día después de la polémica originada en el partido entre el Betis y el Sevilla. El entrenador de este último equipo, Pablo Machín, se quejó de la expulsión de su jugador Roque Mesa con una ironía: "Mejor que arbitren desde el BAR, tomando una cerveza".

El dirigente de la Federación Española prefirió no entrar en polémicas. "Machín es un entrenador que aprecio y respeto. Mi función no es opinar sobre las jugadas. No se espera de mí como presidente que venga a opinar sobre lo que a mí me parece amarilla o roja o penalti. Mi opinión no vale más que la de nadie", indicó Velasco sin querer pronunciarse sobre la acción concreta.

"Puedo decir que los árbitros vuelven el 16 de septiembre y aquí sí les diremos lo que pensamos de cada jornada. Seguro que los aficionados del Betis y del Sevilla no tienen demasiado interés ahora mismo en que me pronuncie", explicó para mantenerse al margen de esa acción concreta.

Velasco aclaró que "el VAR sólo actúa si considera la decisión arbitral insostenible" y destacó que lo que hace es "chequear no para rearbitrar, sino para ver si lo que ha decidido el árbitro es auténticamente insostenible; si no es así, no interviene".